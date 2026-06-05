きょう黒部市で、海で溺れている男性が見つかりました。男性は救助されましたが、その後病院で死亡が確認されました。黒部警察署によりますと、きょう午後０時２５分ごろ、黒部市浜石田の黒瀬川河口付近の海で、黒部市堀切の無職・平田幹雄さん（７８）が溺れているのを、近くで停留していた船の男性が見つけ消防に通報しました。平田さんは救助され病院に運ばれましたが、その後、死亡が確認されました。平田さんが見つかったのは