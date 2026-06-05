事件から25年。警察が改めて情報提供を呼びかけました。 2001年6月、当時小学3年生だった宮崎早紀さんは、神戸市北区の駅に母親を迎えに行ったあと行方不明になり、4日後、自宅から3km離れた川で遺体で見つかりました。 警察は、早紀さんが車にはねられたあと川に放置されたとみて、殺人の疑いで捜査していますが、犯人逮捕につながる有力な情報は得られていません。 5日は地元の警察官ら約25人がビラを配りました。