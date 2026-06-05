実業家の堀江貴文氏が５日、Ｘを更新。１分間格闘技「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」をめぐるオファーに返答した。堀江氏は３日のユーチューブ番組「ＲＥＡＬＶＡＬＵＥ（リアルバリュー）」でブレイキングダウン参戦を打診され、「ずっと前から言っているじゃん。２分２ラウンドだったら、ひろゆきとやるよ。あとリュウジとか」と、元２ちゃんねる管理人のひろゆき氏や料理研究家のリュウジ氏との対戦に