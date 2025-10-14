Ãæ3¤Ç¸µ¥«¥ì¤Î»Ò¤É¤â¤ò½Ð»º¡Ä¥·¥ó¥Þ¥Þ¤ÎÆ»¤òÁª¤ó¤À¥ê¥¢¥ë¡È14ºÍ¤ÎÊì¡É¡ÖÃæ³ØÂ´¶È¤·¤Æ¤¹¤°¤Ë¼Â²È¤ò½Ð¤Þ¤·¤¿¡×¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¶Ã¤
¡¡15ºÐ¤È¤¤¤¦¼ã¤µ¤Ç½Ð»º¤·¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤È¤·¤Æ»Ò°é¤Æ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿½÷À¤¬¡¢Ãæ³ØÂ´¶È¸å¤¹¤°¤Ë¼Â²È¤ò½Ð¤¿°Õ³°¤ÊÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡ÖÃæ³ØÀ¸¤¸¤ã¤ó¡ª¡×Ç¥¿±È¯³Ð»þ¤ÎÂÎÁàÉþ»Ñ¡ÊÁ´¿È¤¢¤ê¡Ë
¡¡ABEMA¤Ë¤Æ10·î12Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¤Ê¤Ê¤Ë¡¼ ÃÏ²¼ABEMA¡Ù#90¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÇÈÍðËü¾æ ºÇ¶¯¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼Âç½¸¹ç¡×¤ÈÂê¤·¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÇØ·Ê¤ò»ý¤Ä¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢¸½ºß23ºÐ¤Ç8ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤ò°é¤Æ¤ë»³¸ý¾®É±Æî¤µ¤ó¤Î¶Ã¤¤ÎÁªÂò¤Ë¡¢½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤Ï¸ÀÍÕ¤ò¼º¤¦¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ³Ø2Ç¯À¸¤Î»þ¤ËÇ¥¿±¤¬È¯³Ð¤·¤¿¾®É±Æî¤µ¤ó¡£¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÉô¤Ë½êÂ°¤·¡¢¤Ä¤ï¤ê¤Î¾É¾õ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤áÇ¥¿±¤Ëµ¤¤Å¤«¤º¡¢Êì¿Æ¤«¤é¡Ö¤Ê¤ó¤«¤á¤Ã¤Á¤ã¤ªÊ¢¤ª¤Ã¤¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¡¢¼«³Ð¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£´û¤ËÇ¥¿±5¥ö·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÇ¥¿±¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¤Á¤ç¤¦¤É17½µ¤Ç¡¢°ì±þ1¥ö·îÃæÀä¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦´ü´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Ã»´ü´Ö¤Ç½Ð»º¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î·èÃÇ¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö»þ¡¢¾®É±Æî¤µ¤ó¤Ï´û¤Ë¸µÈà»á¤ÈÊÌ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö°ì±þºÇ½éLINE¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¡¢¤¹¤°¤ËÁê¼ê¤Î¤´Î¾¿Æ¤â¸ò¤¨¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Ç¥¿±¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ¿¼Â¤ËÂÐ±þ¡£¡Ö»ä¤ÎÉã¤Ï¤â¤¦·ãÅÜ¡×¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢ËèÆü²ÈÂ²¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤òÂ³¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö»º¤à¤Ã¤Æ¤³¤È¤ÏÍ·¤Ù¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¼þ¤ê¤Ïº£¤«¤éÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¯Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ï1ÈÖ°é»ù¤ÎÂçÊÑ¤Ê»þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¿Æ¤«¤é¸À¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¨¥³¡¼¸¡ºº¤ÇÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡Ö¤â¤¦ÀäÂÐ¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤ë¡×¤È½Ð»º¤ò·è°Õ¡£¸µÈà»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÈà¤ÏÂè2¤Î¿ÍÀ¸¤òº£¤«¤é¤Ç¤âÊâ¤á¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤â¤¦¹¥¤¤ËÀ¸¤¤Æ¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤ÇÊÌ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¡×¤È¡¢´Ø·¸¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ15ºÐ¤ÇÌµ»ö¤Ë½Ð»º¤·¤¿¾®É±Æî¤µ¤ó¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¶Ã¤¤Î»ö¼Â¡£¡ÖÂ´¶È¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¤¹¤°¤Ë¼Â²È½Ð¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¡Ö¼Â²È¤Ë½»¤ó¤Ç¤¿¤é¡¢1¿Í¿Æ¤È¤·¤Æ¹ñ¤ËÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£Å·Ìî¤Ò¤í¤æ¤¤¬¡Ö¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Ï¼«Î©¤·¤Æ½»¤ó¤Ç¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¡ª¡×¤È¶Ã¤¯¤È¡¢Â¾¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿ÄÚÆâÃÎ²Â¤µ¤ó¡Ê39¡Ë¤â¡Ö¤½¤ÎÊ¬¤Á¤ã¤ó¤È¤ª¶â¤¬¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢»ùÆ¸ÉÞÍÜ¼êÅö¤Ï»Ò¶¡1¿Í¤Î¾ì¹ç¡¢ºÇÂç¤Ç1¥ö·î4Ëü6690±ß»Ùµë¤µ¤ì¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£¤³¤Î¼êÅö¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼Â²È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÆÈÎ©¤·¤ÆÀ¸³è¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤ÆÃæ³Ø¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤¹¤°¤Ë°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò»Ï¤á¤¿¾®É±Æî¤µ¤ó¤Ï¡¢ÄÌ¿®À©¹â¹»¤Ë¿Ê³Ø¡£Â©»Ò¤òÊÝ°é±à¤ËÍÂ¤±¡¢ÊÙ¶¯¤È¥Ð¥¤¥È¤ò¤³¤Ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ìë¤Ï°é»ù¤È¤¤¤¦Ä¶¥Ï¡¼¥É¤ÊËèÆü¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Þ¤¢Â¿Ê¬¤³¤ì¡ÊÅö»þ¤Î¥Ï¡¼¥É¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡Ë¤Ïº£¤Î»ä¤¬¸«¤ë¤ÈÂ¿Ê¬¼ã¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë»Ñ¤Ë¡¢Áð¤Ê¤®¹ä¤Ï¡Öº£¤â½½Ê¬¼ã¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È´¶¿´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£