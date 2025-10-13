「何かを起こしたい」25歳のドリブラーは“王国”ブラジルとの一戦で爪痕を残せるか「相手のレベルは正直分からない」【日本代表】
ブラジル戦の前日練習後（2025年10月13日）、囲み取材に対応した中村敬斗は試合への意気込みについて聞かれると、「試合に出た時には自分の色を出したい」と話した。
加えて、ブラジルは昔から戦いたかった国のひとつという中村は今回の一戦で「何か起こしたい」と意気込んでいた。
「もう少しボールが欲しかった」パラグアイ戦では正直、持ち味を発揮できなかった印象だ。その反省を踏まえて25歳のドリブラーは「各駅のパスだとプレッシャーを受けてしまってもらいにくかったですが、ブラジル戦はまた違う戦い方になるはずなので、受け身にならずに戦いたい」と述べた。
「今のブラジル代表のレベルは正直分からない」という中村は「ピッチで感じるしかない」。存在感を示すためのヒントはどこにあるのか。
「今はウイングバックをやることが多くて、逆からのクロスに入っていてチャンスになるケースがある。ただ、攻撃になったら（ポジション的に）基本張っているのでなかなか簡単にゴール前に行けないですが、こぼれてきたら決めたいです」
カットインからのドリブル、高精度のミドルを武器にブラジル戦で爪痕を残せるか。「何かを起こしたい」中村に期待したい。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
