「センス良い」って褒められそう♡【ZARA】40・50代の秋冬に！「サマ見えスカート」

秋冬コーデのおしゃれ度をアップしたい大人女性は【ZARA（ザラ）】のスカートに注目してみて。今回は、シワ加工が高見えするレザー調スカートや、繊細なプリーツが特徴のスエード調スカートをピックアップ。どちらも上品で、一点投入するだけでシンプルコーデがセンスよく格上げできそうです。オンオフ問わずはけて、秋冬コーデの主役になってくれるかも。

品のある艶感で秋スタイルを格上げ

【ZARA】「ベルト付きフェイクレザーミディスカート」\6,590（税込）

深みのあるバーガンディカラーが印象的なレザー調スカート。シワ加工と控えめなツヤ感が特徴的で、サマ見えするポイントに。シンプルなニットを合わせるだけで、大人の余裕漂うコーデが完成しそうです。付属のベルトがウエストを引き締め、スタイルアップ効果も期待できます。

動くたび美しく揺れる秋の主役スカート

【ZARA】「スエード風プリーツミディスカート ベルト付き」\7,990（税込）

スエード調素材と細かいプリーツが、着こなしに立体感をプラスするスカート。上品 & 華やかな着こなしを楽しめそうです。幅広のベルトが腰位置を高く見せ、脚長効果も期待できそう。ニットやブラウスをインすれば、女性らしいスタイルが完成。ブラウンの落ち着いた色味があらゆるトップスと合わせやすのも魅力です。

Writer：licca.M