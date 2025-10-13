¡ÔÊÆÁÒÎÃ»Ò¤Ë¥¬¥µÆþ¤ìÊóÆ»¡Õ³ÐÀÃºÞ¸µÎø¿Í¤éÉÕ¤¤Þ¤È¤¦ÉÔ±¿¤ÊÃË¤Î±Æ¡¢¹ñÌ±Åª½÷Í¥¤Î¡Ö²ÚÎï¤Ê¤ë¼ºÇÔ¡×
¡¡¹ñÌ±Åª½÷Í¥¡¦ÊÆÁÒÎÃ»Ò¡Ê50¡Ë¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡Ö°ãË¡ÌôÊªµ¿ÏÇ¡×¡¢¤½¤·¤Æ¸üÀ¸Ï«Æ¯¾ÊËãÌô¼èÄùÉô¡Ê¥Þ¥È¥ê¡Ë¤Ë¤è¤ë¼«Âð¡Ö¥¬¥µÆþ¤ì¡×ÊóÆ»¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛËË¤¬¤³¤±¥²¥Ã¥½¥ê¡Ä¥Õ¥¡¥ó¤¬¿´ÇÛ¤·¤¿ÊÆÁÒÎÃ»Ò¤ÎÉ½¾ð
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÊóÆ»¤Ï¡¢ÊÆÁÒ¤¬Ä¹Ç¯Êú¤¨¤Æ¤¤¿¡È¹õÎò»Ë¡É¤òºÆ¤ÓÉâ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢25Ç¯°Ê¾åÁ°¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¡¢¡Ö¸òºÝÁê¼ê¤ÎÂáÊá¡×¤È¤¤¤¦¡¢Èà½÷¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÍÉ¤ë¤¬¤·¤¿¡È°ø±ï¡É¤À¡£
¡Ö³ÐÀÃºÞ¡õº¾µ½ÃË¡×ÂáÊá¤È²ÈÂðÁÜº÷¤Î²áµî
¡¡ÊÆÁÒ¤¬¤Þ¤À20ÂåÁ°È¾¤Î¶î¤±½Ð¤·¤À¤Ã¤¿º¢¡¢¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿°ìÈÌÃËÀA»á¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È³ÐÀÃºÞ¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Èº¾µ½ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åö»þ¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¤½¤Î¸òºÝÁê¼ê¤ÎÂáÊá¤Ë´ØÏ¢¤·¡¢ÊÆÁÒ¤â²ÈÂðÁÜº÷¡Ê¥¬¥µÆþ¤ì¡Ë¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÊÆÁÒ¼«¿È¤Ï²¿¤Î´ØÍ¿¤â¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¡¢»ö·ï¤Ï½ªÂ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡ÖÎø¿Í¤¬ÌôÊª¤ÇÂáÊá¡×¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï¡¢Èà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¾Ã¤»¤Ê¤¤¡È¹õ¤¤²áµî¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Öº£²ó¤Î¥Þ¥È¥ê¤Î¥¬¥µÆþ¤ìÊóÆ»¤ò¸«¤Æ¡¢Åö»þ¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿´Ø·¸¼Ô¤ÏÂ¿¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨ÊÆÁÒ¤µ¤óËÜ¿Í¤¬·éÇò¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âÌôÊªµ¿ÏÇ¤¬Íí¤à»ö·ï¤Ç¼«Âð¤ËÁÜºº¤¬Æþ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÉÔ±¿¤ÇÉÔ²º¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥Ç¥¹¥¯¡Ë
¸½ºß¤ÎÎø¿Í¤Ë¤âÉÔ¿³¤Ê±Æ
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢º£²ó¤ÎÊóÆ»¤Ç¡Ö±¿Ì¿¤ÎÈéÆù¡×¤¬Óñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÊÆÁÒ¤ÈÈ¾Æ±À³¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¸½ºß¤Î¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¿Í¥À¥ó¥µ¡¼Îø¿Í¤ÎÂ¸ºß¤À¡£¥Þ¥È¥ê¤ÎÁÜºº¤¬Æþ¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë8·î20Æüº¢¤«¤é¡¢B»á¤ÏÊì¹ñ¤Ø¤Î¡Öµ¢¹ñ±ä´ü¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ¿³¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÊÆÁÒ¤Ï²áµî¤Î¥â¥é¥Ï¥éÎ¥º§ÁûÆ°¤ä¡¢º£²ó¤Î¥Þ¥È¥êÁÜººµ¿ÏÇ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¾ï¤ËÎø¿Í¤ÎÂ¸ºß¤¬Íí¤ß¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÃË¤ò¸«¤ëÌÜ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÆ±¾ð¤ä·üÇ°¤ÎÀ¼¤¬Ê®½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²áµî¤Ë¡Ö³ÐÀÃºÞ¡õº¾µ½ÃË¡×¤È¸òºÝ¤·¡¢º£²ó¡Ö°ãË¡ÌôÊªÁÜºº¡×¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿°¦¤ÎÁã¤ÇÈ¾Æ±À³¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¿ÍÎø¿Í¤¬¡Ö³¤³°¤ËÎ±¤Þ¤ë¡×¡£
¡¡¹ñÌ±Åª½÷Í¥¤Î¿ÍÀ¸¤òºÌ¤ë¡Ö²ÚÎï¤Ê¤ë¼ºÇÔ¡×¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¡ÈÉÔ±¿¤ÊÃË¡É¤Î±Æ¤¬ÉÕ¤¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£