『ハイキュー‼』×SVリーグ コラボ連載vol.2（２）

埼玉上尾メディックス 目黒安希 後編

（前編：目黒安希が三姉妹で歩んだSVリーグへの道 乗り気ではなかったバレーを続けたワケ＞＞）

現役のSVリーガーに、バレーボール漫画『ハイキュー‼』を語ってもらうコラボ連載。選手たちが選ぶベストメンバー、共感したシーン、ベストゲームとは？



（ｃ）古舘春一／集英社 選手写真／SVリーグ





＜SVリーガーが語る『ハイキュー‼』＞

Q１．監督目線で『ハイキュー‼』のベストメンバーを選ぶなら？

【オポジット】

牛島若利（白鳥沢学園高校）

【アウトサイドヒッター】

尾白アラン（稲荷崎高校）、星海光来（鴎台高校）or澤村大地（烏野高校）

【ミドルブロッカー】

黒尾鉄朗（音駒高校）、昼神幸郎（鴎台高校）

【セッター】

宮侑（稲荷崎高校）

【リベロ】

夜久衛輔（音駒高校）

「オポジットのウシワカ（牛島）は、やっぱり得点力ですね。高いトスしか打っていない印象ですが、速いトスにも対応できるはず。私が監督ならコンビバレーを考えているんですが、ウシワカならどんなトスでも打ってくれると思います。アランはなんでもできるし、得点のパンチがある人が欲しいので。

もうひとりは大地さんか、光来。少しディフェンスが弱いので、最初は光来でいくけど、よくなかったら安定感の大地さん投入で。癖の強いチームをまとめてくれそう！

ミドルは黒尾、昼神。ブロックが強みで、ふたりでリードブロックしてほしい。ツッキー（月島蛍）もいいけど、先輩の黒尾さんを選びました（笑）。セッターは侑の攻撃的なところが好きで、アンダーじゃなくオーバーでいってくれるし、意外とサボらないんで、アタッカーを生かしてくれるはず。

そしてリベロは夜久さん。音駒のリベロとして、全部受け止めてくれそう！」

Q２.教訓となった、共感した場面や言葉は？

「稲荷崎戦の田中（龍之介）の『平凡な俺よ、下を向いている暇はあるのか』は好きだし、『できるまでやればできる』もいいですね。その後、田中はインナーを決めるんですが、私も同じポジションで気持ちが分かるんです。何してもダメ、決まらないって日があるんですが、その時こそ、強気に自分を鼓舞できるのはすごいなって」

Q３.作中の個人的ベストゲームと、その理由は？

烏野高校vs稲荷崎高校

「日向（翔陽）がディグを上げるシーンは、日向のバレー人生が変わった瞬間。田中が覚醒し、（東峰）旭さんが決めきって、ピンチサーバーの木下（久志）の登場からリベロの西谷（夕）がオーバーでレシーブするところとか、全部好きです！」

【プロフィール】

目黒安希（めぐろ・あき）

所属：埼玉上尾メディックス

1998年5月25日生まれ、福島県出身。172cm・アウトサイドヒッター。姉の優佳、妹の愛梨もバレーボールの選手。姉の影響で小学校２年でバレーを始め、郡山女子大学附属高校では春高バレーに出場。青山学院大学を経て、2021年に埼玉上尾メディックスに入団した。