ÅÁÀâ¤ÎÈÖÁÈ¡Ø¤ß¤´¤í¡ª¤¿¤Ù¤´¤í¡ª¾Ð¤¤¤´¤í¡ª¡ª¡Ù¤ÎÊüÁ÷¤Ï»ö·ï¤À¡ª¡¡¾¼ÏÂ¤Î¡È¶¸Áû¡É¤ò¤â¤¦°ìÅÙ
¡¡¤Þ¤ï¤ê¤Ë50ÂåÈ¾¤Ð°Ê¾å¤Î¿Í¤¬¤¤¤¿¤é¡¢¡Ö¥Ç¥ó¥»¥ó¥Þ¥ó¤È¡ØÅÅÀþ²»Æ¬¡Ù¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤¿¤Ö¤ó90¡ó°Ê¾å¤Î¿Í¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¡Ö¢ö¤Ç¤Ã¤ó¤»¤ó¤Ë¡¢¤¹¤º¤á¤¬¡¢»°±©¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È²Î¤Þ¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡1970Ç¯Âå¸åÈ¾¡¢¼Ò²ñ¸½¾ÝÅª¤Ê¥Öー¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡Ö¥Ç¥ó¥»¥ó¥Þ¥ó¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÅÅÀþ²»Æ¬¡×¡£¤³¤ì¤é¤òÀ¸¤ó¤À¾¼ÏÂ¤Î¥Æ¥ì¥Ó»Ë¤Ë»¸Á³¤Èµ±¤¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¤ß¤´¤í¡ª¤¿¤Ù¤´¤í¡ª¾Ð¤¤¤´¤í¡ª¡ª¡Ù¤¬¡¢¤Ê¤ó¤ÈÌó50Ç¯¤Ö¤ê¤ËCS¥Ûー¥à¥É¥é¥Þ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Ï»ö·ï¤À¡£
¡¡¡Ø¤ß¤´¤í¡ª¤¿¤Ù¤´¤í¡ª¾Ð¤¤¤´¤í¡ª¡ª¡Ù¤Ï¡¢¿Íµ¤ÀäÄº¤À¤Ã¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¡¦¥¥ã¥ó¥Ç¥£ー¥º¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿²Î¤¢¤ê¥³¥ó¥È¤¢¤ê¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡£1976Ç¯10·î¤ËÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢½Ö¤¯´Ö¤Ë»ëÄ°Î¨20¡ó¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢ÇúÈ¯Åª¤Ê¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥ó¥ÈÉôÊ¬¤òÃ´¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Åö»þ30Âå¤À¤Ã¤¿´î·àÇÐÍ¥¡¦°ËÅì»ÍÏ¯¤È¾®¾¾À¯É×¤Î¥³¥ó¥Ó¡£¥á¥¤¥ó¤Î¥³¥ó¥È¡Ö°¥¬¥°ì²È¤Îµ´¤«¤¢¤Á¤ã¤ó¡×¡Ê³«»ÏÅö½é¤Ï¡Ö¤¢¤¢!!¡¡¿Æ¥Ð¥«»Ò¥Ð¥«¡×¡Ë¤Ç¤Ï¡¢°ËÅì¤¬¤«¤¢¤Á¤ã¤ó¡¢¾®¾¾¤È¥¥ã¥ó¥Ç¥£ー¥º¤¬°¥¬¥¤¿¤Á¤ËÊ±¤·¤Æ¥¹¥é¥Ã¥×¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡¥·¥åー¥ë¤Ê¥Ü¥±¤òÂ³¤±¤ë¾®¾¾¤Ë°ËÅì¤¬·ã¤·¤¤¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Þ¤¯¤ë¤Î¤¬´ðËÜ¤Ç¡¢¤Ò¤É¤¤ÌÜ¤ËÁø¤Ã¤Æ¤¤¤¸¤±¤¿¾®¾¾¤¬¤ª¤â¤à¤í¤Ë²Î¤¤½Ð¤¹¡Ö¤·¤é¤±Ä»²»Æ¬¡×¤âÂç¥Öー¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¥«¥Ä¥é¤òÈï¤ê¡¢¿ÈÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤Æ¾Ð¤¤¤ò¼è¤ë¥¥ã¥ó¥Ç¥£ー¥º¤ÎÊ³Æ®¤Ö¤ê¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£1977Ç¯²Æ¤Î²ò»¶Àë¸À¸å¤âÈÖÁÈ½Ð±é¤òÂ³¤±¡¢¡Ö¥é¥ó¡¢µã¤«¤Ê¤¤¤Ç¡ª¡¡»ä¤¿¤Á¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤Î¤è¡ª¡×¤È¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î²ò»¶¤ò¥Í¥¿¤Ë¤¹¤ë¤¿¤¯¤Þ¤·¤µ¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸å¤Ë°ËÅì¤Ï¡Ö¥¥ã¥ó¥Ç¥£ー¥º¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¿¿·õ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡£»ä¤é¤â¤º¤¤¤Ö¤ó½õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò²û¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¢¨1¡Ë¡£¾®¾¾¤Ï¡Ö¤¢¤é¤ó¤«¤®¤ê¤Î¥¤¥¿¥º¥é¡¢¥¯¥¹¥°¥ê¡¢¥Á¥ã¥Á¥ã¤òÆþ¤ì¤Æ¤ì¤Ð¡¢¥Õ¥Äー¤Ê¤éµã¤¤¤¿¤êÅÜ¤Ã¤¿¤ê³Ú²°¤Ë¤³¤â¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤¢¤Î»Ò¤¿¤Á¤¼¤ó¤¼¤ó¶þ¤·¤Ê¤¤¤Î¡£¥á¥²¤Ê¤¤¤·¡¢¤Ö¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È»¿¼¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ê¢¨2¡Ë¡£¥Ç¥Ó¥åーÁ°¤«¤é¡Ø8»þ¤À¥ç¡ªÁ´°÷½¸¹ç¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤ÆÃÃ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¥ã¥ó¥Ç¥£ー¥º¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤ÏÇË³Ê¤Î¥³¥á¥Ç¥£¥»¥ó¥¹¤Èº¬À¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ï¡¢²Ã»³¤È¹Ó°æÃí¤¬¾®½®¤Ë¾è¤ê¤Ê¤¬¤é¥Èー¥¯¤¹¤ë¡Ö¼ãÂç¾ÂÐ¥Ï¥²Âç¾¡×¡¢²Ã»³¤È¥¥ã¥ó¥Ç¥£ー¥º¤¬²Î¤È¥Èー¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡Ö²Ã»³¤µ¤ó¤Á¤ÎÍº»°¤¯¤ó¡×¡¢¥¥ã¥ó¥Ç¥£ー¥º¤¬¼ç±é¤Î¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê¥ß¥Ë¥É¥é¥Þ¡ÖÈþ¤·¤ÅÁÀâ¡×¤Ê¤É¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ËÉÙ¤ó¤À¥³ー¥Êー¤Î¿ô¡¹¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç°ÕÌ£¤Î¤Ê¤¤¥³ー¥Êー¤¬Â¿¤¯¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¾Ð¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤Î·é¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡¡¥Ê¥ó¥»¥ó¥¹¤Î¶Ë¤ß¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ö¥Ç¥ó¥»¥ó¥Þ¥ó¤À¤è¡ªÅÅÀþ²»Æ¬¡×¤À¡£¥³ー¥Êー¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ·Á¤òÊÑ¤¨¤¿¤¬¡¢´ðËÜÅª¤ÊÎ®¤ì¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡°ËÅìÊ±¤¹¤ë¡ÖÅÅÀþ·³ÃÄ¡×¤Î¥êー¥Àー¡Ö¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó°ËÅì¡×¤È¡¢¾®¾¾Ê±¤¹¤ë»Ê²ñ¼Ô¡Ö¾®¾¾Í¿ÂÀÈ¬º¸¥¨Ìç¡×¡¢¤ª¾Ð¤¤¥°¥ëー¥×¤Î¥¶¡¦¥Ï¥ó¥Àー¥¹¤Ê¤É¤¬¡¢¹â¤é¤«¤ËÌÄ¤ê¶Á¤¯¡Ö·³´Ï¥Þー¥Á¡×¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¥ã¥ó¥Ç¥£ー¥º¤é¤¬¤¤¤ë¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤À¤ì¤³¤à¡£
¡¡¥ÉÇÉ¼ê¤Ê°áÁõ¤òÃå¤¿¾®¾¾¤¬¥»¥Ã¥È¤Î¥³¥¿¥Ä¤ËÈô¤Ó¾è¤Ã¤Æ¡¢¡ÖËÜÆü¤Ï¤Ë¤®¤Ë¤®¤·¤¯¤´Íè¾ì¡¢¤Þ¤³¤È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡»ä¡¢»Í¾öÈ¾¤Î¥¶¥Ã¥È¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡¢¾®¾¾Í¿ÂÀÈ¬º¸±ÒÌç¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÎ®Äª¤Ë¸ý¾å¤ò½Ò¤Ù¤ë¤È¡¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó°ËÅì¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡¡¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó°ËÅì¤Ï¡¢¥Ü¥µ¥Ü¥µ¤ËµÕ¤À¤Ã¤¿È±¤Ë¥µ¥ë¥Ð¥Éー¥ë¡¦¥À¥ê¤Î¤è¤¦¤Ê¸ý¤Ò¤²¡¢¥®¥é¥®¥é¤Î°áÁõ¤ËµðÂç¤Ê¥Í¥¯¥¿¥¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¼ê¤Ë¤Ï¥à¥Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥Íー¥ß¥ó¥°¤È¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¥ª¥ó¥¨¥¢2½µ´ÖÁ°¤ËÆÍÁ³¡ÖÅÅÀþ·³ÃÄ¤ÎÃÄÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¿¶¤é¤ì¤¿°ËÅì¤¬¼«¤é¹Í°Æ¤·¤¿¤â¤Î¡£¥¬¥ó¥®¥Þ¥ê¤Î´é¤Ç¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó¤Ï¤³¤¦¶«¤Ö¡£¡Ö¿Í¤ÎÌÂÏÇ¸Ü¤ß¤º¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿ÅÅÀþ·³ÃÄ¡ª¡×
¡¡¥³¥¿¥Ä¤ËÈô¤Ó¾è¤Ã¤¿°ËÅì¤¬¡ÖÅÅÀþ²»Æ¬¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍÙ¤ê¶¸¤¦¤È¡¢¥¥ã¥ó¥Ç¥£ー¥º¤ä¥²¥¹¥È¤ò¼¡¡¹¤Ë»ØÌ¾¤·¤Æ¥³¥¿¥Ä¤Î¾å¤ÇÍÙ¤é¤»¤Æ¤¤¤¯¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥»¥Ã¥È¤¬°ÅÅ¾¤·¤ÆÍëÌÄ¤¬¹ì¤¡¢ÇúÈ¯²»¤È¹â¾Ð¤¤¤È¤È¤â¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤¬Ææ¤Î¥Òー¥íー¡Ö¥Ç¥ó¥»¥ó¥Þ¥ó¡×¡Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÀÐ¥Î¿¹¾ÏÂÀÏº¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£¶¸Áû¤Ï¥Ôー¥¯¤ËÃ£¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤ªÂçÊÑÁû¤¬¤»¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¥Æ¥í¥Ã¥×¤¬½Ð¤Æ½ª¤ï¤ë¡£°ÕÌ£¤â¾ð½ï¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢Å°Æ¬Å°Èø¥·¥åー¥ë¤Ç¥Ê¥ó¥»¥ó¥¹¤Ê¥³ー¥Êー¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÅÅÀþ·³ÃÄ¤È¥Ç¥ó¥»¥ó¥Þ¥ó¤ÏÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ë½ÐÄ¥¤·¡¢¤É¤³¤âÇúÈ¯Åª¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£»þ¤Ë¤Ï·Ù»¡¤ä»û¡¢¥¢¥Ý¤Ê¤·¤Ç·ëº§¼°¾ì¤ËÍðÆþ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤é¤·¤¤¡£º£¤Ç¤ÏÅþÄì¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡°ËÅì¤Îµ´µ¤Ç÷¤ëÉ½¾ð¤Ï¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¯¡¢Í§¿Í¤ÎÆ£ÅÄ¤Þ¤³¤È¤¬ÌÜ¤ò¤Î¤¾¤¤³¤ó¤Ç¡Ö»ÍÏ¯¤Á¤ã¤ó¡¢¤¢¤ó¤¿Âç¾æÉ×¤«¡©¡×¤ÈËÜµ¤¤Ç¿´ÇÛ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½ー¥É¤¬¤¢¤ë¡£¼Â¤Î¤È¤³¤í¡¢°ËÅì¤ÏÎäÀÅ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥í¥±¤«¤é¥í¥±¤Ø¤È°ÜÆ°¤ÎÅÓÃæ¤Ï¤¤¤Á¤¤¤Á¥á¥¤¥¯¤òÍî¤È¤·¤ÆÁÇ¤ËÌá¤é¤Ê¤¤¤ÈÀº¿À¤¬»ý¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¾®¾¾¤Ï¡Ö¥¢¥¿¥·¤â¶¸¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢°ËÅì¤µ¤ó¤Ï¤â¤Ã¤È¶¸¤Ã¤Æ¤¿¡¢¥·¥Ó¥ì¤¿¤Ê¤¢¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ê¢¨2¡Ë¡£
¡¡¡ÖÅÅÀþ²»Æ¬¡×¤ÏÆüËÜÁ´¹ñÄÅ¡¹±º¡¹¤Þ¤Ç¶¸Áû¤Î±²¤ËÃ¡¤¹þ¤ß¡¢»Ò¤É¤â¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Âç¿Í¤¿¤Á¤â±ãÀÊ¤Ê¤É¤ÇÍÙ¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤¿¡£¡È²ÎÍØ³¦¤Î½÷²¦¡ÉÈþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤¬°ËÅì¤Ë¡Ö»ÍÏ¯¤Á¤ã¤ó¡¢¤¢¤ÎÍÙ¤ê¤ä¤á¤Æ¤¯¤ó¤Ê¤¤¡£¤¦¤Á¤ÎÂ©»Ò¤¬¤³¤¿¤ÄÈÄ¤òÇË¤Ã¤Æº¤¤ë¤Î¤è¤Í¡×¤È¥Ü¥ä¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¤«¤é¡¢¤½¤Î¥Öー¥à¤Î¤¹¤´¤µ¤¬¤ï¤«¤ë¤È»×¤¦¡Ê¢¨3¡Ë¡£
¡¡¿Í¤ÎÌÂÏÇ¤ò¸Ü¤ß¤Ê¤«¤Ã¤¿1970Ç¯Âå¸åÈ¾¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÀª¤¤¤È¡¢µ©Âå¤Î¥¹ー¥Ñー¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¤½¤·¤ÆÉ´ÀïÏ£Ëá¤Î´î·à¿Í¤¿¤Á¤¬»ý¤Ä¥¢¥Êー¥ー¤Ç¥Þ¥Ã¥É¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤¬²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤·¤Æ¥¹¥Ñー¥¯¤·¤¿¡Ø¤ß¤´¤í¡ª¤¿¤Ù¤´¤í¡ª¾Ð¤¤¤´¤í¡ª¡ª¡Ù¡£±ý»þ¤òÃÎ¤ë¥ªー¥ë¥É¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÎáÏÂ¤Î¤ª¾Ð¤¤¥Õ¥¡¥ó¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥Õ¥¡¥ó¤âÉ¬¸«¤À¤í¤¦¡£
