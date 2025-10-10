10月16日に放送される『あしたが変わるトリセツショー』（NHK）で、女優の石原さとみがMCとして復帰することが9日に発表された。同日にはそのビジュアルが公開され、ファンは歓喜に湧いた。今、その近影をめぐりファンがざわついている。

「同番組は2022年4月から放送開始され、石原さんは、初回からMCに抜擢されていました。今年5月に第2子を出産し、番組を一時的に離れていましたが、約5カ月ぶりに出演することになりました」（テレビ局関係者）

復帰初回は「スマホとのつきあい方」をテーマにしてオンエア。“睡眠の質をあげる”スマホ活用法や、記憶力・集中力との関係など、スマホ習慣を見つめ直す内容が盛りだくさんとなる予定だ。

「公式サイトでは、石原さんがスマホを手に持ち、にこやかに微笑む予告ビジュアルが公開されました。髪を束ね、ブラウンの生地にピンクの花柄があしらわれたブラウスを着用し、上品な佇まいを見せています」（前出・テレビ局関係者）

産後5カ月となる近影を公開した石原。SNSでは産後とは思えない美しさを絶賛する声が数多く上がる一方で、一部のファンは違和感をもったようだ。

《石原さとみ痩せた？？？！》

《顔がスマートすぎやろ》

《俺の知ってるさとみんと違う》

これまでとは違う印象を指摘する人が散見される。

「写真の石原さんは、たしかにいつもよりも顎のラインがスッキリしているように見えます。さらに今回は、彼女が出産前の3月に行われた『第48回 日本アカデミー賞 授賞式』で見せた華やかさとも違い、ナチュラルなメイクです。その影響か少し顔色も悪く写っているようにも感じますね」（芸能プロ関係者）

2022年4月には第1子を出産している石原。2児の母となった彼女もまだ産後5カ月ということもあり、変化を心配する声が上がるのも無理はない。これまでも産後早々に芸能界に復帰する俳優やタレントは多くおり、珍しいことではなくなってきていると前出・芸能プロ関係者は指摘する。

「2020年には、橋本マナミさんが第1子出産後に約1カ月で仕事に復帰。2024年には小松菜奈さんが同じく産後1カ月で復帰を発表するなど、産後早々の復帰はかなり増えています。とはいえ、出産そのものが命がけで、とてつもなく体力を削るものですし、その後の育児も大変です。タレントサイドからすればなるべく仕事を途切れさせたくないということでしょうが、自身の体と向き合いながら無理はしないでほしいですね」

もちろん活躍する姿を早々に見られるのは、ファンにとって嬉しいことではあるけれど……。