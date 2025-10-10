お笑いタレントのつまみ枝豆（67）が9日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。師匠であるビートたけし（78）が本気で怒った事件を振り返った。

この日はお笑いコンビ「鬼越トマホーク」とトークを展開。たけし軍団について「遅刻はね、たけしさんの前ではほとんどない。たけしさんが入るって言ったら、30分か1時間前に絶対入るっていう。徹底してたんで」「軍隊と同じなんだよ。1人がミスすると連帯責任」と語った。

たけしが本当に怒ったことが話題となると、かつて軍団の大森うたえもんが「所さんのところへ行きたいです」と所ジョージの事務所に行きたいと訴えたことがあったと回顧。

大森はギターが好きということもあり、所に可愛がられており、たけし軍団はたけしと一緒の仕事しかできないが、所のマネジャーから「うちに来たら仕事をやるよ」と言われたためだったという。

枝豆は「そこでたけしさんは“おう？何言ってんだこいつ”ってなるじゃない。俺らも見てて俺らにも相談なかったから、“何急にそんなことを言い出すんだ”って。さんざっぱらたけしさんにごちそうになったり、世話になってるのに、給料ももらってたから」とたけしのギャラから給料が支払われていたこともあり、たけしは怒り、メンバーは驚いたとした。

たけしはそこで軍団を集め、「もう軍団は解散だ！」と宣言。つまみらは何とか怒りを収めようとしたが「時既に遅しでたけしさんは怒り心頭だから。クビよりも何も軍団を解散すると」との流れになったという。

枝豆らは大森が去った後、たけしに「土下座して謝って」。だがたけしは「お前らさ、そんな考えだったらいつでも言え。いつでも辞めていい。お前らの代わりなんかいくらでもいるんだからよ」と言い放ち、その後軍団は解散しなかったものの、同じことをよく話していたとした。

そうして「大森とは1回切れたのよ」と大森は軍団を離れたが、後日たけしは所のもとを訪れ「うちのどうしようもねえ大森っていうのが行くけどさ、よろしく頼むわ」と頭を下げたという。

最初は大森うたえもんという芸名を使うなとも話していたが、最後には「使っていいよってお前ら言ってやれ」と軍団を通じて使用の許可も出したとした。

枝豆は「そういういきさつもあって」と言い、「怒ったっていうのは頻繁に不条理なことで怒るっていうことはあっても、特別に怒ったのはそのぐらいかな」としみじみと語った。