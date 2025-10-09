この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画「【台風23号】続いて台風23号が接近へ 奄美から西・東日本に接近 伊豆諸島は再び暴風警戒」では、気象予報士の松浦悠真氏が台風22号と23号の最新の影響について詳しく語った。松浦氏は冒頭、「台風22号は八丈島など伊豆諸島にかなり大きな影響を及ぼしましたが、影響はこれから小さくなっていきます」としつつも、「後を追うように台風23号が接近、今度は防風域を伴う見込み」と改めて警戒を呼び掛けた。



22号はピークを越えつつあり伊豆諸島の強風域も抜けつつあるが、「高波についてはまだ明日にかけてうねりを伴った状態が続きますので、お気をつけください」と注意を促す。特に22号では「瞬間的には50mを超える風も吹いた」と深刻な被害や停電の発生した地域もあることを説明し、「今後の台風23号でも注意が必要」と重ねて警戒した。



台風23号については、「南大東島の東南東約300km地点を北西に時速20kmで進行中。週末には西日本や伊豆諸島など広範囲に影響が広がる」と述べ、進路次第では「活発な雨雲や高波の影響で大きく天候が荒れる恐れ」、さらに「今回も高波・大湿気が広範囲で警報級となる可能性」に言及。「高波については天道地方・沖縄地方で最大6メートル、うねりを伴う」と詳細な予報を示した。



また、降雨・暴風の懸念も大きいとし、「台風の本体の活発な雨雲は進行方向右側、もし進路が少し西にそれれば雨も風もさらに強まる」と展望。「伊豆諸島は再びの大雨となる恐れ、影響はそこまで長引かなくても、地盤が緩んだ地域は特に注意」と警告した。松浦氏は「今回の大雨でギリギリ斜面が崩れていないというところもある。次の雨がトリガーとなって崩れる可能性があるので、危険な斜面には近づかないように」と呼びかけている。



動画の締めくくりで松浦氏は「被害が出たところは特に、次の台風にもぜひ気をつけていただきたい」と再度注意を促し、今後もマニアックな天気解説に期待してほしいと語った。