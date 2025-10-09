俳優の島崎伸作さんが脳出血で9月6日に亡くなっていたことが、分かった。31歳だった。所属していた事務所「ホットジェネレーション」が6日に公式サイトに文書を掲載して発表した。



【写真】今年6月の投稿 舞台終了後に笑顔を見せる島崎さん

公式サイトでは「島崎伸作が 令和7年9月6日 脳出血により31歳で永眠いたしました ここに生前のご厚誼を深謝し 謹んでご通知申し上げます」と発表。葬儀については「密葬は近親者のみにて執り行いました」と伝えた。死去から1カ月後の公表ということもあり「ご報告が遅れましたこと 心よりお詫び申し上げます」と記した。



また「お別れの会『メモリアルコンサート』を下記の通り執り行います」と、10月31日に東京・大井町の「きゅりあん小ホール」で「お別れの会」を開くことも明記。「ご多忙中大変恐縮ではございますが ご出席賜りたくご案内申し上げます」と呼びかけた。



島崎さんは子役として活動した後、東京藝術大学を卒業。卒業後は主に舞台で活躍し「レ・ミゼラブル」公演などにも出演した。今年も多くの舞台に出演しており、SNSでは舞台裏の様子なども投稿していたが、9月4日の舞台を告知するリポスト以降、更新が止まっていた。



（よろず～ニュース編集部）