この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

【早期天候情報】10月半ばにかけても顕著な高温 10月中旬としては記録的高温の可能性も──気象予報士の松浦悠真氏が自身のYouTubeチャンネルで、10月中旬にかけて各地で「記録的な高温」や「真夏日」が続くおそれについて詳しく解説した。



動画冒頭、「この先もかなりの高温が予想されまして、まだ真夏日が観測されるという地点もありそうです」と全体の見通しを示した松浦氏。気象庁が発表した高温に関する早期天候情報を受け、特に10月12日頃から東日本、西日本、沖縄、奄美では「平均して平年差が2度以上、地域によっては5度上回る」と異例の暑さを警告した。



こうした高温の要因について、松浦氏は「寒帯前線ジェット気流が蛇行しており、また亜熱帯高気圧の張り出しが強まっている」「日本付近に大陸由来の非常に強い暖気が流れ込んでくる構図」と解説。その上で、「西日本は特に850ヘクトパスカルの気温変差が5度以上、東日本が4度前後と、かなり顕著な高温」と指摘。「沖縄や奄美も水温が高いことで、さらに気温が上乗せされる可能性」を強調した。



また、地域ごとの詳細にも触れ、「那覇や奄美、九州南部・北部などは来週にかけて30度以上の真夏日が続く予想。大阪や高松、福岡も3連休中は30度を超える日が多く、特に最低気温が高いのが特徴」とし、「台風23号候補による南からの暖かい空気の流入も影響している」と説明。「東京を含む関東地方は寒暖差が激しいので、体調管理に十分注意が必要」と呼びかけた。



さらに、「10月の半ばに入るというのに、まだまだ厳しい暑さの日が出てきそう」と語り、「東日本では気圧の谷の通過で一時的に気温が下がるタイミングもあるので、寒暖差の大きさにも注意」と独自の見解を述べた。



