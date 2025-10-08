2025年10月の運勢｜四柱推命「2月生まれ」（生年月日：2月4日〜3月4日）のあなたの運気は？
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2025年10月の運勢」（10月8日（水）〜11月7日（金））。「四柱推命」で占う2025年10月の運勢は……？ 四柱推命・算命学・九星気学などの東洋占術を得意とする、東京・池袋占い館セレーネ代表・占い師の水森太陽（みずもり・たいよう）さんが、「2月生まれ」（生年月日：2月4日〜3月4日）あなたの全体運・恋愛運などを占います。
◆2月生まれの月運（生年月日：2月4日〜3月4日）
秋の涼しさが、あなたの創造性をかき立てそうです。新しいアイデアが次々と浮かび、それを実行に移す機会が出てくるかもしれません。特にSNSなどデジタル関連の活動に恵まれ、思わぬ反響や注目を得られる可能性あり。投資や資産運用について学ぶ良い機会にもなりそう。ただし、創作や発信に熱中するあまり、基本的な作業をおろそかになる場面も出てきそうなので注意が必要です。
恋愛面では社交的な場での出会いが期待できます。秋のイベントや集まりがあれば、積極的に参加することをオススメします。パートナーがいる方は、共通の趣味や日常の楽しみを通じて絆を深められる時期になりそう。
■監修者プロフィール：水森太陽（みずもり・たいよう）
占い館セレーネ代表。10代から占いの研究と実占を重ね、鑑定数は述べ25,000人以上。占いの知識は幅広く、東洋・西洋のさまざまな占術を修得しており、顧客は芸能人、経営者から研究者まで幅広いリピーターを持つ。また、占い師だけでなく、教育現場での実践経験もあり、現在は占いの幅広い知識を活かし、プロとして活躍する占い師を多数育てている。
