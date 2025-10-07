気象予報士・松浦悠真「“今年最大級の強さ”台風22号、伊豆諸島に猛烈なしけ・暴風・大雨の恐れ」
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
気象予報士・松浦祐真氏がYouTubeチャンネル『マニアック天気』で、台風22号の最新情報を詳しく解説した。動画タイトルは『【台風22号】非常に強い勢力で伊豆諸島に9日最接近 猛烈なしけ、風に厳重警戒を』。松浦氏は、「台風22号は日本の南を進み、きょうの夜に“非常に強い勢力”まで発達した」と報告。「この勢力を維持したまま、9日前後に伊豆諸島を中心にかなり大きく影響が出そうです。厳重な警戒が必要な台風となりそうです」と危機感を示した。
松浦氏によれば、7日18時時点で台風22号の最大風速は45メートル、最大瞬間風速は60メートルと非常に強く、「今年最大級の強さでやってくるということになっていきそうです」と述べている。進路予想では8日は北寄りに進み、9日には八丈島東付近を中心に通過すると予測。特に9日は「伊豆諸島で10メートル近い猛烈なしけが予想されます」と指摘し、関東南部の沿岸部でも大きな波となる恐れがあるため「沿岸部にお住まいの方は十分に警戒をするようにしてください」と呼びかけた。
さらに、「伊豆諸島では9日がピークで、最大瞬間風速45メートル、波の高さは最大11メートルと見込まれます。高潮との合わさった高波による浸水、猛烈な暴風が特に懸念されます」とコメント。加えて、8日夜から伊豆諸島には前線に加え、台風本体の活発な雨雲がかかり「短期間で大雨の災害の危険度が高まる」状態になる可能性も指摘した。「伊豆諸島では総雨量が300ミリを超える恐れがあり、線状降水帯にならないまでも、それに匹敵するような災害リスクの高まりが考えられます」と警鐘を鳴らした。
最後に松浦氏は「影響は9日がピークとなりますが、明日8日から次第に影響が大きく出てきますので、備えは早めのうちに行いましょう」と改めて早期の備えを推奨し、チャンネル登録やメンバーシップ特典も案内しつつ動画を締めくくった。
