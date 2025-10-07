©️ABCテレビ

日々の献立の悩みを、いつまでも料理初心者の気持ちを忘れないDAIGOと一緒に解決していく料理番組「DAIGOも台所」


今回は「ちゅるんと美味しい春雨」をテーマに、食感も楽しい“はるさめ”を使ったメニューを日本料理のプロ・長谷川晃 先生（辻調理師専門学校）に教わる。

今日のお悩みは「一時期どハマりした春雨。大量にストックしていたんですが、そろそろ賞味期限を迎えます。おいしく使い切る春雨料理ありませんか？」というもの

そこで、「和風スープ春雨」「マーボー春雨」「春雨と豚肉の山椒煮」を提案。「ご飯と一緒にガツガツいきたい！」とDAIGOも大興奮の、白いご飯によく合う１品を調理する。

「春雨と豚肉の山椒煮」
＜材料（２人分）＞
はるさめ　　　　　　　　　 50g　
豚バラ肉（薄切り）　　　　 100g
いんげん　　　　　　　　　 50g
しいたけ　　　　　　　　　 ３枚         
長ねぎ　　　　　　　　　　 1/2本
粉山椒　　　　　　　　　　 適量
サラダ油　　　　　　　　　 適量
☆煮汁
だし　　　　　　　　　　　400ml
みりん　　　　　　　　　　大さじ２・2/3
しょうゆ　　　　　　　　　大さじ１
薄口しょうゆ　　　　　　　小さじ２
山椒の佃煮　　　　　　　　15g

＜作り方＞
①   はるさめは熱湯に３分つけて戻す。

②   いんげんは筋を取って３cm長さに切り、しいたけは５mm幅に切り、長ねぎは縦半分に切って３mm幅の斜め切りにし、豚バラ肉は２cm長さに切る。

③   ①のはるさめをザルに上げて水気をきる。

④   フライパンサラダ油少量を熱し、豚肉を中火で炒め、しいたけ、いんげんを加えて炒め、はるさめ、煮汁のだし、みりん、薄口しょうゆ、しょうゆ、山椒の佃煮を加えて中火で10分煮る。

⑤   ④に長ねぎを加えて器に盛り、粉山椒をふる。

DAIGOの試食コメント
「これでもか！ってくらいに味を吸っているはるさめがおいしい！食感もまさに“ちゅるん”で食べやすいです。粉山椒と山椒の佃煮がすごくいいアクセント。味がしっかりしてるから、ご飯がどんどんイケます！」

