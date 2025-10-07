日々の献立の悩みを、いつまでも料理初心者の気持ちを忘れないDAIGOと一緒に解決していく料理番組「DAIGOも台所」



今回は「ちゅるんと美味しい春雨」をテーマに、食感も楽しい“はるさめ”を使ったメニューを日本料理のプロ・長谷川晃 先生（辻調理師専門学校）に教わる。

今日のお悩みは「一時期どハマりした春雨。大量にストックしていたんですが、そろそろ賞味期限を迎えます。おいしく使い切る春雨料理ありませんか？」というもの

そこで、「和風スープ春雨」「マーボー春雨」「春雨と豚肉の山椒煮」を提案。「ご飯と一緒にガツガツいきたい！」とDAIGOも大興奮の、白いご飯によく合う１品を調理する。

「春雨と豚肉の山椒煮」

＜材料（２人分）＞

はるさめ 50g

豚バラ肉（薄切り） 100g

いんげん 50g

しいたけ ３枚

長ねぎ 1/2本

粉山椒 適量

サラダ油 適量

☆煮汁

だし 400ml

みりん 大さじ２・2/3

しょうゆ 大さじ１

薄口しょうゆ 小さじ２

山椒の佃煮 15g

＜作り方＞

① はるさめは熱湯に３分つけて戻す。



② いんげんは筋を取って３cm長さに切り、しいたけは５mm幅に切り、長ねぎは縦半分に切って３mm幅の斜め切りにし、豚バラ肉は２cm長さに切る。



③ ①のはるさめをザルに上げて水気をきる。



④ フライパンにサラダ油少量を熱し、豚肉を中火で炒め、しいたけ、いんげんを加えて炒め、はるさめ、煮汁のだし、みりん、薄口しょうゆ、しょうゆ、山椒の佃煮を加えて中火で10分煮る。



⑤ ④に長ねぎを加えて器に盛り、粉山椒をふる。

【TVer】作り方を動画で見る

●DAIGOの試食コメント

「これでもか！ってくらいに味を吸っているはるさめがおいしい！食感もまさに“ちゅるん”で食べやすいです。粉山椒と山椒の佃煮がすごくいいアクセント。味がしっかりしてるから、ご飯がどんどんイケます！」



☆そのほか２品の詳しいレシピは公式ホームページ＆公式インスタグラムで！

ＨＰ：https://onnela.asahi.co.jp/daidokoro

インスタグラム：https://www.instagram.com/daigomo.daidokoro/