春雨にどハマりして大量にストックした人に朗報 おいしく使い切る春雨料理はコレ！
日々の献立の悩みを、いつまでも料理初心者の気持ちを忘れないDAIGOと一緒に解決していく料理番組「DAIGOも台所」
今回は「ちゅるんと美味しい春雨」をテーマに、食感も楽しい“はるさめ”を使ったメニューを日本料理のプロ・長谷川晃 先生（辻調理師専門学校）に教わる。
今日のお悩みは「一時期どハマりした春雨。大量にストックしていたんですが、そろそろ賞味期限を迎えます。おいしく使い切る春雨料理ありませんか？」というもの
そこで、「和風スープ春雨」「マーボー春雨」「春雨と豚肉の山椒煮」を提案。「ご飯と一緒にガツガツいきたい！」とDAIGOも大興奮の、白いご飯によく合う１品を調理する。©️ABCテレビ
「春雨と豚肉の山椒煮」
＜材料（２人分）＞
はるさめ 50g
豚バラ肉（薄切り） 100g
いんげん 50g
しいたけ ３枚
長ねぎ 1/2本
粉山椒 適量
サラダ油 適量
☆煮汁
だし 400ml
みりん 大さじ２・2/3
しょうゆ 大さじ１
薄口しょうゆ 小さじ２
山椒の佃煮 15g
＜作り方＞
① はるさめは熱湯に３分つけて戻す。
② いんげんは筋を取って３cm長さに切り、しいたけは５mm幅に切り、長ねぎは縦半分に切って３mm幅の斜め切りにし、豚バラ肉は２cm長さに切る。
③ ①のはるさめをザルに上げて水気をきる。
④ フライパンにサラダ油少量を熱し、豚肉を中火で炒め、しいたけ、いんげんを加えて炒め、はるさめ、煮汁のだし、みりん、薄口しょうゆ、しょうゆ、山椒の佃煮を加えて中火で10分煮る。
⑤ ④に長ねぎを加えて器に盛り、粉山椒をふる。
●DAIGOの試食コメント
「これでもか！ってくらいに味を吸っているはるさめがおいしい！食感もまさに“ちゅるん”で食べやすいです。粉山椒と山椒の佃煮がすごくいいアクセント。味がしっかりしてるから、ご飯がどんどんイケます！」
