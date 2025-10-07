「なぜこんなモノが…」“号泣”釈放の『Aぇ!group』草間リチャード敬太「流出動画」の特殊背景

SNSで拡散されたリチャードと思われる動画

ハメられたのか、それとも――。

公然わいせつの疑いで逮捕された人気アイドルグループ『Aぇ! group』のメンバー・草間リチャード敬太（29）が、10月６日に釈放された。

リチャードは10月４日午前５時半過ぎに、新宿区新宿２丁目のビルの出入り口付近で下半身を露出させた疑いがもたれている。目撃者から

「下半身を露出している者がいる」

と110番通報があり、駆けつけた警察官が身柄を確保した。リチャードは当時、酒を飲んでいたとみられる。

そんななか、SNS上で話題となっているのが、事件当日にリチャードとおぼしき人物を写した写真や動画が“隠し撮り”されていたことだ。

上半身裸で白シャツ一枚をはおり、下半身を露出。キャップと靴下だけ履いた男性がビルの出入り口付近から顔を出し、周囲をキョロキョロとうかがう映像が拡散されている。

IT技術が急速に進化した昨今、AI合成を疑う声もあるが、動画の舞台は草間の事件現場と完全に一致。ネット上では

「なぜこんなモノが出回るのか？」

という疑念が渦巻いている。

Aぇ! groupファンの20代女性は

「逮捕されたのは事実だし、リチャ（リチャードのこと）がやったことは許されないけど、当日のうちに動画が出回るなんて仕組まれたとしか思えない」

と声を大にする。

この街特有の“結束力”が背景に

たしかに、動画は警察が駆け付ける前の様子をビルの角から“隠し撮り”されたように見える。前出の女性は

「警察が来てザワザワしている時ならまだわかるんだけど、その前ですからね。何らかのトラブルに巻き込まれたのかもしれない」

と指摘する。

一方、周辺を取材すると別の“見立て”も浮かんでくる。

リチャードは事件当日、ビルにあるバーに行こうとしたが、営業時間が終了したため、入れなかった。一旦は諦めたリチャードだが、再びビルに舞い戻り、事件が起きたことがわかっている。

新宿２丁目の常連客は

「いろいろ聞いて回ったら、あの日の朝方、ビルの出入り口で怪しい動きをしていたオトコがいたというのは、一部で話題になっていた。ネット上では陰謀論めいた話も出ているけど、シンプルにヤバイ男がいたから、念のため『撮っておこう』というのはよくある。２丁目でもさすがに朝から下半身を露出している人はそうはお目にかかれない。あとでトラブルを起こされて迷惑がかかるのは店側。“自警団”じゃないけど、街全体でアブない男はウラで名前やら写真が出回るものなんです」

と力説する。

新宿２丁目には独特の文化があり、街全体で妙な一体感があるという。場を荒らす者がいれば、“横のつながり”で情報が出回り、警戒されるという。

酒に酔った末の“蛮行”とはいえ、被害は甚大だ。

10月５日の日本テレビ系『ザ！鉄腕！DASH！！』は放送内容が変更となり、４日深夜放送の『あっちこっちAぇ!』（ABC放送）も内容が差し替えられた。３日放送のフジテレビ系『Ａぇ! groupのQ＆Ａ！』の特番はただちにTVerでの配信が停止された。同番組はグループ初の全国ネット冠番組として今月12日にレギュラー放送予定だった。

「ファンは全国ネットの冠番組がスタートすると大喜びでしたが……。さすがにこのタイミングで白紙に戻ることはありませんが、半年足らずで終わる可能性は十分考えられます」

とはテレビ局関係者。

所属事務所「STARTO ENTERTAINMENT」は公式サイトでリチャードの活動休止を発表した。釈放の際、号泣姿で謝罪したように、リチャードは猛省しており、グループに迷惑をかけたショックが大きいという。後悔先に立たずだろう。