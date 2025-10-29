2024年に50周年を迎えた、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」が次の55周年に向けて世界中をやさしさでつなげるグローバルブランディングキャンペーンを始動！

第1弾として、六本木ヒルズ 大屋根プラザにて「HELLO KITTY’S PICNIC GARDEN」が開催されます☆

サンリオ 六本木ヒルズ 大屋根プラザ「HELLO KITTY’S PICNIC GARDEN」

開催期間：2025年10月29日(水)〜11月14日(金)

営業時間：11:00〜19:00 ※10月29日(水)のみ14:00〜19:00

会場 ：六本木ヒルズ 大屋根プラザ(東京都港区六本木6丁目10-6)

入場料：無料

入場方法 ：事前抽選 & 当日受付(先着順)

詳細URL：https://www.hellokittytogetherness.com

サンリオが、「ハローキティ」の新イベント「HELLO KITTY’S PICNIC GARDEN」を六本木ヒルズ 大屋根プラザにて期間限定で開催。

2024年に50周年を迎えた「ハローキティ」は、次の55周年に向けて世界中をやさしさでつなぐ「Togetherness」をテーマに活動していきます。

2025年より「ハローキティ」の誕生日である11月1日を起点に、7日までの1週間を「ハローキティ」をきっかけにコミュニケーションが広がる『HELLO KITTY WEEK』として、グローバルに盛り上げていきます。

1年目の2025年は、トレンドの香り体験を取り入れ、やさしさに包まれながら一緒に過ごす友人や家族、パートナーともっとなかよくなれる、ピクニックライクなひとときをお届け。

高さ約2メートルを誇る「ハローキティ」のフェイス形のゲートを抜けると、ロンドン出身のプロフィールを持つ「ハローキティ」にちなんだイングリッシュガーデンをイメージした空間と、千鳥格子を基調としたシックなデザインを掛け合わせたフォトジェニックな「ピクニックエリア」が広がります。

「りんごの木」や、ハローキティと写真が撮れる「フォトスペース」、そして「フレグランスエリア」では、その日の気分に合った香りのミニボトルをギフトとして受け取れるなど、心ときめくコンテンツが満載です。

今回実施されるイベントは、日本と上海の同時開催の後グローバル展開を予定。

また、「HELLO KITTY MAP」では、みんなでやさしいことをシェアし合うデジタルプラットフォームとして、全世界から楽しむことができます。

ハローキティからのメッセージ

こんにちは、ハローキティです！

みなさんともっとやさしさでつながることで、もっと素敵な世界になったらいいなと思っています♪

キティの新しいチャレンジをみんなで楽しめたらいいな！

このピクニックガーデンもそのひとつ。

あなたの気分を教えてね。

ぴったりなフレグランスをあげちゃうよ♡

ぜひおしゃれして、遊びにきてね♪

「HELLO KITTY’S PICNIC GARDEN」のポイント

ピクニックライクなひとときを届けてくれる「HELLO KITTY’S PICNIC GARDEN」

やさしさに包まれ、一緒に過ごす友人や家族、パートナーともっとなかよくなれる空間が広がります。

そんな「HELLO KITTY’S PICNIC GARDEN」の見どころを紹介していきます☆

ガーデンゲート／ピクニックエリア

イベントでは、高さ約2メートルの「ハローキティ」のフェイス形ゲートがゲストをお出迎え。

ゲートを抜けると広がるのは、芝生のピクニックエリアです。

りんごの木

エリア内に設置される「ハローキティ」のりんごの木。

「ハローキティ」のデザインとお揃いの千鳥格子柄のりんごがなっています。

ハローキティのオブジェ

ウィンクする「ハローキティ」を立体化したオブジェを設置。

「ハローキティ」と一緒にピクニックをしている気分で写真が撮れるフォトスペースも用意されます。

フレグランスエリア『What’s in the basket?／バスケットに詰め込むトキメキ』では、フレグランスをプレゼント

4種のフレグランス フレーバー：

「HELLO KITTY’S PICNIC GARDEN」に来場された方に、 全4種のフレグランスの中から1つをミニボトルでプレゼント。

自身の気分にぴったりな香りを見つけて、香りでつながる心のシンクロ体験が楽しめます。

※お渡しは1回限りとまります

※数に限りがあり、なくなり次第配布終了となります

※上記はプレゼント用のミニボトルではありません

来場の思い出にもなる「モノクロガーリーふたごコーデデザインシリーズ」などを発売

購入制限：ひとりにつき各キャラクターアイテム1個まで ※シークレット商品は各8個まで

「ハローキティ」のお誕生日に合わせ、トレンドのモノクロカラーや千鳥格子柄を使った「ハローキティ」と「ハローミミィ」のモノクロガーリーふたごコーデデザインシリーズを販売。

来場の思い出になるぬいぐるみやシークレットマスコットチャームのほか、マスコットホルダーやポーチなど35種がラインナップされます。

※イベント会場の他、全国のサンリオ直営店・百貨店のサンリオコーナー他、サンリオオンラインショップなどでも販売されます(一部取扱いの無い店舗もあります

ぬいぐるみ

価格：3,696円(税込)

千鳥格子柄の衣装を身に纏った「ハローキティ」のぬいぐるみ。

リボンにあしらわれたハートマークがアクセントになっています。

シークレットマスコットチャーム

価格：990円(税込) ※ランダム1つ。中身を選ぶことはできません

「ディアダニエル」や「チャーミーキティ」「タイニーチャム」デザインも登場するシークレットマスコットチャーム。

どのキャラクターが入っているかは、開封するまでのお楽しみです☆

購入特典：限定オリジナルステッカー

開催期間中に 「HELLO KITTY’S PICNIC GARDEN」イベント会場の物販エリアにてお買い物された方に先着で、限定オリジナルステッカーをプレゼント。

イベントのキービジュアルを使用した、特別感あるステッカーです。

※ステッカーの配布は先着順、1人1枚までで、なくなり次第終了となります

TOMORROW X TOGETHER BEOMGYU(ボムギュ)さん、玉城ティナさん来場

「HELLO KITTY’S PICNIC GARDEN」のスタートに先駆け、発表会を実施。

発表会にはTOMORROW X TOGETHER (トゥモローバイトゥギャザー)のBEOMGYU(ボムギュ)さんと、玉城ティナさんが登壇されました。

お2人はピクニックにまつわるトークをはじめ、“やさしいこと”をシェアし合えるデジタルキャンペーン『HELLO KITTY MAP』や、“いまの気分”にぴったりな香りを選べるフレグランスなどを、ひと足早く体験されました☆

「グループのメンバーと美味しいものを食べながら楽しい話がしたい」心温まるピクニックエピソードと『HELLO KITTY MAP』体験では「コメントを読むだけできゅん」

ジャケットスタイルで登場したBEOMGYUさんは、ファッションのポイントについて

スペシャルなイベントなので、カッコよくしてきました。

黒いスーツかっこいいですか？

と、会場に集まった方々に問いかけました。

白のパンツスタイルに千鳥格子柄のタイをあしらい登場した玉城さんは

“シンプルで大人っぽい”を意識して、キティちゃんとおそろいの柄を取り入れてコーデを組んでみました。

とコメントされました。

今回の「HELLO KITTY’S PICNIC GARDEN」にちなみ、“もしピクニックをするなら、誰と過ごしたいか”という質問には、BEOMGYUさんが

僕はやっぱり、グループのメンバーですね。

最近は忙しいのでメンバーとゆっくりしたい。

美味しいものを食べながら、楽しい話がしたい。

と回答。

BEOMGYUさんのメンバー想いな部分が垣間見える一幕となりました。

玉城さんは

私は、昔から仲のいい友達とピクニックがしたいですね。

と、笑顔を見せました。

続けて

小さいころにキティちゃんのレジャーシートなどを持っていたので、家族とピクニックをしたことも思い出します。

とエピソードを交えて語りました。

大切な人と一緒に過ごす時間の中にある、さりげないぬくもりが感じられるお二人の回答に会場全体がやさしい空気に包まれました。

さらに、この日の朝からスタートした世界中の人たちが“やさしいこと”をシェアし合えるデジタルキャンペーン『HELLO KITTY MAP』を玉城さんが体験し、

みんなのやさしいコメントを読むだけできゅんとするし、イベントに来れなくてもスマホの中でもみんなと繋がれて二重に楽しいと思います。

すごくやさしい気持ちになれました。

とコメントされました☆

続いて、BEOMGYUさんのエスコートで「ハローキティ」が登場。

「ハローキティ」との対面にBEOMGYUさんは

今日はキティちゃんとお会いできて、本当に夢のようです！

と嬉しそうな様子で、

玉城さんも

キティちゃん本当に可愛い。

千鳥格子柄もお揃いだね。

と絶賛しました。

その後「ハローキティ」から自分の“いまの気分”にぴったりな香りを選べる『What‘s in the basket?／バスケットに詰め込むトキメキ』のフレグランスをお二方にプレゼント。

BEOMGYUさんには、わくわくした様子で

キティのお気に入りの香りのひとつなので、気持ちをシェアできたような気がして嬉しいです！

とコメントを添えて渡しました。

4つの香りについてBEOMGYUさんは「ハローキティ」と顔を見合わせて

僕自身もフレグランスが好きで、ステージに上がるときやプライベートでもよくつけるのですが、全部素敵な香りだったので1つ選ぶのに迷ってしまいました。

とはにかみながらコメント。

ハーブや柑橘系の『お気に入りのリボン』のフレグランスを選んだBEOMGYUさんは

爽やかで落ち着く香りで、僕のいまの気分に本当にぴったりです。

と微笑みました。

フローラルなどお花系の『お庭に咲いたちいさなお花』のフレグランスを選んだ玉城さんには、「ハローキティ」から

このフレーバーを香るたびにティナさんに会えた今日のことを思い出して、嬉しい気持ちになれそうです♡

とプレゼントしました。

玉城さんは

香りのネーミングにときめきましたし、香りに癒されました。

とコメント。

「ハローキティ」からのプレゼントに

一生の思い出になります。

キティちゃんとおそろいのフレグランスで嬉しいです。

と笑顔を見せました。

最後にBEOMGYUさんは

今日は本当に楽しかったです。

みなさんも遊びに来てください！

玉城さんも

このイベントを通して本当にあたたかい気持ちになりました。

皆さんもこの空間で、温かい気持ちになってくれれば。

と 「HELLO KITTY’S PICNIC GARDEN」に訪れる皆さんにメッセージを送り、やさしい空気に包まれたイベントを締めくくりました。

上海にて、同時スタートした「Hello Kitty, Hello Chill」

開催期間：2025年10月29日(水)〜11月14日(金)

中国・上海のRaffles City Ancient Architectureでも「Togetherness」をテーマとしたイベント 「Hello Kitty, Hello Chill」を同時開催。

日本同様、千鳥格子デザインをあしらった ”オートクチュールのアトリエ”をコンセプトに会場内が装飾されます。

限定のお花のプレゼントや千鳥格子デザインの自転車に乗れる「チル体験」ができるほか、夜はプロジェクションマッピングも演出予定。

日本、上海での開催後はグローバルに展開予定です。

やさしいことをシェアし合うデジタルキャンペーン「HELLO KITTY MAP」

公開日：2025年10月28日(火)

リンク：https://www.hellokittytogetherness.com

みんなでやさしいことをシェアし合うプラットフォームを世界中どこからでも楽しむことができるデジタルキャンペーン「HELLO KITTY MAP」

マップ内の「スポット」にて、自身の“やさしさでつながる言葉”を投稿すると、特別なデジタルコンテンツのプレゼントが受け取れます。

マップ内にも今回のイベント「HELLO KITTY’S PICNIC GARDEN」が登場します。

ハローキティ プロフィール

お誕生日：11月1日

出身地 ：ロンドン郊外

身長 ：りんご5個分

体重 ：りんご3個分

血液型 ：A型

得意なこと ：クッキーを作ったり、ピアノをひくこと

好きな食べ物：ママが作ったアップルパイ

2024年に50周年を迎えた「ハローキティ」が次の55周年に向けて世界中をやさしさでつなげるグローバルブランディングキャンペーン。

六本木ヒルズ 大屋根プラザにて2025年10月29日より開催される「HELLO KITTY’S PICNIC GARDEN」の紹介でした☆

