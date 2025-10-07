¡ÚÄêÇ¯¸å¤Î»Å»ö¡Û60Âå¤Ë¡Ö¸½Ìò»þÂå¤ÈÆ±¤¸»Å»ö¤ò¤¹¤ë¿Í¡×¤È¡Ö»Å»ö¤òÊÑ¤¨¤ë¿Í¡×¤É¤Á¤é¤¬Àµ²ò¡©
Æ¯¤Êý¤¬Â¿ÍÍ²½¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¡ÖÄêÇ¯¡á°úÂà¡×¤È¤¤¤¦¥â¥Ç¥ë¤Ï²áµî¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¡Ö¸½Ìò»þÂå¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¶ÐÌ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯¡¢¾¯¤Ê¤¤»þ´Ö¤ÇÂ³¤±¤é¤ì¤ë»Å»ö¤¬¤¢¤ì¤Ð¡Ä¡Ä¡×¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤Ç¤Ï¡¢65ºÐ°Ê¹ß¡¢Ë¤«¤ËÊë¤é¤¹¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÄêÇ¯¸å¤Î»Å»ö¤Ë¤Ï¤É¤ó¤ÊÁªÂò»è¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡Ø·î10Ëü±ß²Ô¤¤¤ÇË¤«¤ËÊë¤é¤¹ ÄêÇ¯¸å¤Î»Å»ö¿Þ´Õ¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¦ºäËÜµ®»Ö»á¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¡£»Å»ö¤Î¼ÂÂÖ¤ò¡¢½¢¶È¥Ç¡¼¥¿¤ÈÅö»ö¼Ô¤ÎÀ¼¤ò¤â¤È¤ËÉ³²ò¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¡Ê¹½À®¡¦Ê¹¤¼ê¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò½ñÀÒÊÔ½¸¶É¡¢¾®Àî¾½»Ò¡Ë
ÄêÇ¯¸å¤Î»Å»ö¤Ï¸½ÌòÀ¸Âå¤Î»Å»ö¤Î±äÄ¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¡½¡½¡ØÄêÇ¯¸å¤Î»Å»ö¿Þ´Õ¡Ù¤Ï¡ÖÄêÇ¯¸å¡×¤ËÆÃ²½¤·¤¿»Å»ö¿Þ´Õ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ËÜ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÜ½ñ¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÄêÇ¯¸å¤Î»Å»öÃµ¤·¤ÎÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡ÖÄêÇ¯¸å¤Î»Å»ö¤Ï¡¢É¬¤º¤·¤â¸½Ìò»þÂå¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡×¤³¤È¡¢¡Ö²È·×¤Î¾õ¶·¤È¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¡¹¤ÇÆ¯¤Êý¤ò·è¤á¤ë¡×¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºäËÜµ®»Ö»á¡Ê°Ê²¼¡¢ºäËÜ¡Ë¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÄêÇ¯¸å¤Î»Å»ö¤Ï¡¢¸½ÌòÀ¤Âå¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢²áµî¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¼«Í³¤ËÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²È·×¤Î¾õ¶·¤ä·ò¹¯¤Î¾õÂÖ¤È¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢ËèÇ¯»Å»ö¤òÊÑ¤¨¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤·¡¢ÂÎÎÏÅª¤Ë¤¤Ä¤¤¤È¤«¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤é¼¤á¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
ÄêÇ¯¸å¤Ë¤Ï¡ÖÂÎ¤ò»È¤¦»Å»ö¡×¤Ë¤Ä¤¯¿Í¤¬Áý²Ã
¡½¡½Ç¯¤ò¼è¤ë¤È¤ä¤Ï¤êÂÎÎÏ¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÂÎ¤òÆ°¤«¤¹»Å»ö¡×¤È¡ÖÆ¬¤ò»È¤¦»Å»ö¡×¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¤É¤Á¤é¤¬ÄêÇ¯¸å¤Î»Å»ö¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ºäËÜ¡§¤â¤Á¤í¤ó¤É¤Î»Å»ö¤Ë¤âÎ¾ÌÌ¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¥Û¥ï¥¤¥È¥«¥é¡¼¤Î»Å»ö¤Ç¤âÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¾ìÌÌ¤Ï¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤äÀ¶ÁÝ°÷¡¢»ÜÀß´ÉÍý¤È¤¤¤Ã¤¿»Å»ö¤â¤É¤¦¤¤¤¦¼ê½ç¤Ç»Å»ö¤ò¿Ê¤á¤ë¤«¤Ê¤ÉÆ¬¤â»È¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤ä¤Ï¤êÂÎ¤ò»È¤¦³ä¹ç¤¬Â¿¤¤¤«¡¢Æ¬¤ò»È¤¦³ä²ñ¤¬Â¿¤¤¤«¤ÇÊ¬¤«¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤ë¤È¡¢¹âÎð¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤ÉÂÎ¤ò»È¤¦»Å»ö¤Î³ä¹ç¤¬Áý¤¨¤ë¤È¤¤¤¦·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç¯¤ò¼è¤ë¤ÈÂÎÎÏ¤¬¿ê¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂÎ¤ò»È¤¦»Å»ö¤è¤ê¤âÆ¬¤ò»È¤¦»Å»ö¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¿Í¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏµÕ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¿´¿È¤Î·ò¹¯°Ý»ý¤Ë¤â¤Ê¤ë
¡½¡½¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ºäËÜ¡§¿·¤·¤¤ÃÎ¼±¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤·Â³¤±¤ë¤Î¤Ï¤ä¤Ï¤êÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¿·¤·¤¤¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¡¼¥ë¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤¹¤È¤«¡¢¿·¤·¤¤Ë¡Îá¤ÎÃÎ¼±¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤À¤ó¤À¤ó¤¤Ä¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤«¤é¸½¼ÂÌäÂê¤È¤·¤Æ¡¢ÌÜ¤¬Èè¤ì¤ë¤Î¤Ç¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò¸«Â³¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æ¬¤ò»È¤¦»Å»ö¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âÌÜ¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¼«Á³¤ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤¹»Å»ö¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Û¥ï¥¤¥È¥«¥é¡¼¤Ç»Å»ö¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Êý¤¬¡¢ÂÎ¤òÆ°¤«¤¹»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤È¡¢¡Ö¤¤Ä¤½¤¦¡×¤Ê¤ÉÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¹âÎð´ü¤ËÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤Ï¿´¿È¤Î·ò¹¯°Ý»ý¤Ë¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¼¤ÒÀèÆþ´Ñ¤ò»ý¤¿¤º¤Ë¡¢»Å»ö¤òÁª¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ËÜ½ñ¤Ë¤Ï¼ÂºÝ¤Ë»Å»ö¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬Â¿¿ôºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸ø±à¤ÎÀ¶ÁÝ¡¦´ÉÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë75ºÐÃËÀ¤Ï¡¢¸ø±à¤ËÍè¤¿¿Í¤¬²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¡¢¿¢Êª¤Î¿¢¤¨ÂØ¤¨¤ä¼ùÌÚ¤ÎÑòÄê¤Ê¤É¤âÄ´¤Ù¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºäËÜ¡§ÂÎ¤ò»È¤¦³ä¹ç¤ÎÂ¿¤¤»Å»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ÃÎ¼±¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Ê¤¬¤é¶µ¤¨¤ë¡¢½Î¹Ö»Õ¤Î»Å»ö
¡½¡½Æ¬¤ò»È¤¦»Å»ö¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢ËÜ½ñ¤Ë³Ø½¬½Î¹Ö»Õ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë75ºÐÃËÀ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ»Ë¤ä±Ñ¸ì¤Ê¤É¡¢¤É¤Î¶µ²Ê¤â¶µ¤¨¤ëÆâÍÆ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÃÎ¼±¤ò¹¹¿·¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¡Ö¤½¤Î¤¿¤á¤ÎÊÙ¶¯¤Ï·ù¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡¢Â¿¾¯¤ÏÆ¬¤ÎÆ¯¤¤¬»ý¤Ä¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºäËÜ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤È¤â¤ÈÆÀ°Õ¤ÊÊ¬Ìî¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¶µ°é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÂç¤¤¯ÂÐ±þ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ã¤¤º¢¤Ë¿È¤ËÃå¤±¤¿ÃÎ¼±¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Â¿¾¯¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢½Î¹Ö»Õ¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤»Å»ö¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
Æñ´Ø¤Î¼õ¸³ÊÙ¶¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸½ÌòÀ¤Âå¤ÎÊý¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤·¤Æ¤â¡¢³Ø½¬¤Ëíµ¤¤¬¤Á¤Ê¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ø¤Î¸ÄÊÌ»ØÆ³¤ò¹âÎð¤ÎÊý¤¬Ã´Åö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¡Ö¶µ¤¨¤ë»Å»ö¡×¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ê¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï¡ØÄêÇ¯¸å¤Î»Å»ö¿Þ´Õ¡Ù¤ò¸µ¤Ë¤·¤¿½ñ¤²¼¤í¤·¤Ç¤¹¡Ë
¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¸¦µæ½ê¸¦µæ°÷¡¦¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È
1985Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£°ì¶¶Âç³Ø¹ñºÝ¡¦¸ø¶¦À¯ºöÂç³Ø±¡¸ø¶¦·ÐºÑÀì¹¶½¤Î»¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ë¤Æ¼Ò²ñÊÝ¾ãÀ©ÅÙ¤Î´ë²èÎ©°Æ¶ÈÌ³¤Ê¤É¤Ë½¾»ö¤·¤¿¸å¡¢Æâ³ÕÉÜ¤Ç´±Ä£¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡Ö·ÐºÑºâÀ¯Çò½ñ¡×¤Î¼¹É®¤Ê¤É¤òÃ´Åö¡£¤½¤Î¸å»°É©Áí¹ç¸¦µæ½ê¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½¿¦¡£¸¦µæÎÎ°è¤Ï¥Þ¥¯¥í·ÐºÑÊ¬ÀÏ¡¢Ï«Æ¯·ÐºÑ¡¢ºâÀ¯¡¦¼Ò²ñÊÝ¾ã¡£¶áÇ¯¤Ï¹âÎð´ü¤Î½¢Ï«¡¢ÄÂ¶â¤ÎÆ°¸þ¤Ê¤É¤Î¸¦µæ¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø·î10Ëü±ß²Ô¤¤¤ÇË¤«¤ËÊë¤é¤¹ ÄêÇ¯¸å¤Î»Å»ö¿Þ´Õ¡Ù¤Î¤Û¤«¡¢¡Ø¤Û¤ó¤È¤¦¤ÎÄêÇ¯¸å¡Ö¾®¤µ¤Ê»Å»ö¡×¤¬ÆüËÜ¼Ò²ñ¤òµß¤¦¡Ù¡Ø¤Û¤ó¤È¤¦¤ÎÆüËÜ·ÐºÑ ¥Ç¡¼¥¿¤¬¼¨¤¹¡Ö¤³¤ì¤«¤éµ¯¤³¤ë¤³¤È¡×¡Ù¡Ê¶¦¤Ë¡¢¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£