¡¡Ãæ¹ñ¤Ç¤Ïº£²Æ¡¢ÎãÇ¯¤Ë¤â¤Þ¤·¤ÆÎÏ¤ÎÆþ¤Ã¤¿È¿Æü±Ç²è¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤«¤ÎÃÏ¤ÇÈ¿Æü¤¬¿Íµ¤¤òÇî¤¹¤³¤È¤Ï¤¹¤Ç¤ËÃÎ¤é¤ì¤¿»ö¼Â¡£¤À¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡ÈÂçËÜÌ¿¡É¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡9·î18Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ö731¡×¤Ç¤¢¤ë¡£½éÆü¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤À¤±¤Ç60²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¡¢21Æü¤Þ¤Ç¤Ë230²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡731¤È¤ÏÂè2¼¡À¤³¦ÂçÀï´ü¤ÎÂçÆüËÜÄë¹ñÎ¦·³¤Ë¼Âºß¤·¤¿¸¦µæµ¡´Ø¡Ö731ÉôÂâ¡×¤ò»Ø¤¹¡£Ëþ½£¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¤¤¿¤³¤Îµ¡´Ø¤Ï¡¢ÈëÌ©Î¢¤ËºÙ¶ÝÊ¼´ï¤ò¸¦µæ¤·¡¢ÊáÎº¤ò»È¤Ã¤Æ¤Î¿ÍÂÎ¼Â¸³¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¶Ë´¨¤ÎËþ½£¤Ç²¼ÂÌ¡©
¡¡¾å±Ç»þ´ÖÌó120Ê¬¤ÎËÜºî¤Ï¡¢731ÉôÂâ¤Î»ÄµÔÀ¤ò¤Ò¤¿¤¹¤éÉÁ¤½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ëºîÉÊ¤À¡£Ãæ¹ñ»ö¾ð¤Ë¾Ü¤·¤¤¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÀ¾Ã«³Ê»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢
¡Ö9·î18Æü¤ÏËþ½£»öÊÑ¤ÎÈ¯Ã¼¤È¤Ê¤ëÌø¾ò¸Ð»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿Æü¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤¤¤¨¤Ð¹Åç¤Ë¸¶Çú¤òÍî¤È¤µ¤ì¤¿8·î6Æü¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¥ó¥Ü¥ê¥Ã¥¯¤ÊÆüÉÕ¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÆü¤Ë¸ø³«¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¶¯¤¤È¿Æü¤Î°Õ»Ö¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
¡¡±Ç²è¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¿Í¤ÎÃæÇ¯ÃËÀ¡£³°¹ñ¿ÍÁê¼ê¤Ë¾ô¿å´ï¤òÇä¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÆüËÜÎ¦·³¤«¤éÅð¤ó¤ÀÉÊ¤À¤Ã¤¿¡£·³¤Ë¥Ð¥ì¤¿¼ç¿Í¸ø¤Ï731ÉôÂâ¤Î¡ÖÆÃÀß´Æ¹ö¡×¤Ë¶¯À©Ï¢¹Ô¤µ¤ì¡¢°Ê¹ß¡¢¤ª¤¾¤Þ¤·¤¤¼Â¸³¤Î¿ô¡¹¤òÌÜ·â¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ÖÂêºà¤¬Âêºà¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¥¿¥Ã¥Á¤Î¶²ÉÝ±Ç²è¤À¤È»×¤¤¡¢¶²¤ë¶²¤ë¸«¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤È¸À¤¦¤Î¤Ï¡¢¤µ¤ëÆüËÜ¿Í¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤À¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢¸½ÃÏ¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ê¤É¤Ë¤â¡Ò18ºÐÌ¤Ëþ¤Ï´Õ¾Þ¤¹¤ë¤«¿µ½Å¤ËÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ó¤È¤ÎÃí°Õ½ñ¤¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¤½¤ÎÀâÌÀ¤É¤ª¤ê¤Ë¡¢
¡ÖÅà½ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼ê¤ËÇ®Åò¤ò¤«¤±¤ÆÈéÉæ¤ò¥É¥í¥É¥í¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¬¤¹¾ìÌÌ¡¢Ç¥ÉØ¤ÎÊ¢¤òÀÚ¤êÎö¤¤¤ÆÂÛ»ù¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¾ìÌÌ¤Ê¤É¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¸«¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¤À¡£
¡Ö·ûÊ¼ÂâÄ¹¤¬¼ã¤¯¤ÆÈþ¤·¤¤½÷À¤Ç¡¢Èó¾ï¤ËÀÛ¤¤ÆüËÜ¸ì¤òÃý¤ë¡£´Ç¼é¤¿¤Á¤â¹õ¤¤¸Ó»Ñ¤Ç²¼ÂÌ¤òÍú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤³¤ì¤Ï¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤é¤ì¡¢Áí¤¸¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤È´¤±¤·¤ÆÄ¯¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡Åö»þ¤Î´ØÅì·³¤Ë½÷À»Î´±¤¬¤¤¤¿¤È¤¤¤¦µÏ¿¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢Á°È¾Éô¤ÏÀã¤¬¹ß¤ê¤·¤¤ëµ¨Àá¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤À¤¬¡¢Ëþ½£¤ÎÅß¤ÏºÇÄãµ¤²¹¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹40ÅÙ¤ò²¼²ó¤ë¤³¤È¤â¡£¸Ó¤Ë²¼ÂÌ¤Ç¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ëµ´¤ÎÆüËÜÊ¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤«¤Ê¤ê¸·¤·²á¤®¤ä¤·¤Ê¤¤¤«¡£
¼ýÍÆ½ê¤ÎÏ²¼¤Ç²Ö³¡Æ»Ãæ
¡¡ËÜºî¤Ë¤Ï¤Ê¤¼¤«°¼à¥¡Ê¤±¤ó¤é¤ó¡Ë¤ËÃå¾þ¤Ã¤¿ÆüËÜ¿Í½÷À¤âÅÐ¾ì¡£
¡Ö²¿¤ÎÌ®Íí¤â¤Ê¤¯ÅâÆÍ¤Ë¡¢¼ýÍÆ½ê¤ÎÏ²¼¤Ç²Ö³¡Æ»Ãæ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢ÉÕ¤¿Í¤¬¤¢¤ó¤É¤ó¤äÈÖ»±¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤«¤Ê¤êËÜ³ÊÅª¡£¼ýÍÆ½ê¤ÎÊáÎº¤¿¤Á¤â¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´ÑµÒ¤Î»ä¤â¶Ã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ì¤Ï°ìÂÎ¡¢²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡·àÃæ¤Ç¤ÎÀâÌÀ¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£·³¤Ø¤Î°Ö°ÂË¬Ìä¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÊáÎº¤ËÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¿¼ËÅ¤«¡£¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¥È¥ó¥Ç¥â±é½Ð¤Ï¤µ¤é¤ËÂ³¤¯¡£
¡ÖÃæÄí¤ÇÊáÎº¤¿¤Á¤Ë¹Ë°ú¤¤ò¤µ¤»¡¢Éé¤±¤¿Êý¤¬½è·º¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¡£·º¾ì¤ÎÏÆ¤Ç¤Ï¡¢¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²¤ËÇòÁõÂ«¤ÎÃË¤¿¤Á¤¬»°Ì£Àþ¤òÃÆ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£²¿¤À¤«¥«¥ª¥¹¤Ê¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âµ¡Ì©À¤Î¹â¤¤731ÉôÂâ¤Ë²Ö³¡¤ä¤é»°Ì£ÀþÃÆ¤¤ä¤é¡¢Ì±´Ö¿Í¤¬½ÐÆþ¤ê¤·²á¤®¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿´ÇÛ¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£
¡ÖÀ¤³¦À¬Éþ¡×·×²è
¡¡Êª¸ì¤ÎÃæÈ×°Ê¹ß¡¢¼ç¿Í¸ø¤é¤ÏÃ¦¹ö¤·¤è¤¦¤ÈÌÏº÷¤¹¤ë¡£
¡ÖÆü¤Î´Ý¤Ë¡ØÉ¬¾¡¡Ù¤È½ñ¤«¤ì¤¿È´¬¤¤òÆ¬¤Ë´¬¤¡¢¤Õ¤ó¤É¤·»Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜÊ¼¤¬Ã¦Áö¤ò»î¤ß¤ëÊáÎº¤ò»ß¤á¤è¤¦¤È¤·¡¢¼è¤ÃÁÈ¤ß¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ë°ìËë¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¥·¥å¡¼¥ë¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡¶ÛÇ÷¤¹¤ë¸½¾ì¤Ë¤½¤°¤ï¤Ê¤¤¤Û¤É¸ØÄ¥¤µ¤ì¤¿ÆüËÜÊ¸²½¤Î¿ô¡¹¡£½ÐÍè¤Î°¤¤¥Ñ¥í¥Ç¥£¡¼¤È¤·¤«»×¤¨¤Ê¤¤¤¬¡¢
¡Ö°»ö¤ËµÚ¤ó¤À¤Î¤¬ÆüËÜ¿Í¤À¤È¶¯Ä´¤·¤¿¤¤¤¬¤¿¤á¡¢²á¾ê¤Ë¡ÈÆüËÜ¤ÎÍ×ÁÇ¡É¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆüËÜÊ¸²½¤½¤ì¼«ÂÎ¤Ë·ù°´¶¤òÊú¤«¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¿Þ¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÀ¾Ã«»á¡Ë
¡¡¤Þ¤¿½ª»Ï¡¢731ÉôÂâÄ¹¤ÎÀÐ°æ»ÍÏºÃæ¾¤ò¾ÝÄ§Åª¤ÇÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡È°¡É¤È¤·¤ÆÉÁ¤¯¤Î¤âÆÃÄ§¤À¡£
¡¡½ªÈ×¡¢ÀÐ°æÃæ¾¤Ï¤³¤ó¤Ê¥»¥ê¥Õ¤òÒì¤¯¡£
¡ÒÀ¤³¦À¬Éþ¤Î·×²è¤Ï¤Þ¤¿°ìÊâÁ°¿Ê¤·¤¿¡£¶á¤¤¤¦¤Á¤Ë¼«Í³¤Î½÷¿À¡¢ËüÎ¤¤ÎÄ¹¾ë¡¢¥â¥¹¥¯¥ï¤ÎÀÖ¤Î¹¾ì¡¢¥Ñ¥ê¤Î¥¨¥Ã¥Õ¥§¥ëÅã¡¢¤³¤È¤´¤È¤¯¤ï¤¬»ÙÇÛ²¼¤ËÃÖ¤«¤ì¤è¤¦¡Ó¡¡
¡¡¤´Ëþ±Ù¤ÎÉ½¾ð¤Ç¡Ö¤Ï¤Ã¤Ï¤Ã¤Ï¡×¤ÈÒü¾Ð¡Ê¤³¤¦¤·¤ç¤¦¡Ë¤·¡¢¤¤¤«¤Ë¤âÈëÌ©·ë¼Ò¤Î¥Ü¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿É÷¾ð¤À¡£¼ÂºÝ¤ËÀ¤³¦À¬Éþ¤Ê¤ë¤â¤Î¤Þ¤Ç´ë¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÅÀ¤ÏÀï¸å¤Î¸¦µæ¤Ë¸«Åö¤¿¤é¤º¡¢¤â¤Ï¤äËÜ¿Í¤ËÊ¹¤«¤Í¤ÐÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢
¡ÖÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤ÏÆüËÜ·³¤¬À¤³¦À¬Éþ¤ò´ë¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È³Ø¹»¤Ç¶µ°é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È¿Æü±Ç²è¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ëÆüËÜ·³¤ÏÉ¬¤º¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤ÉÀ¤³¦À¬Éþ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÀ¾Ã«»á¡Ë
¤Ê¤¼È¿Æü¥×¥í¥Ñ¥¬¥ó¥À¤ËÌöµ¯¤Ë¡©
¡¡ÊóÆ»¤Ç¤Ï¡¢±Ç²è¸ø³«½éÆü¤ÏÃæ¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÆüËÜ¿Í³Ø¹»¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇµÙ¹»¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤¼º£¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÈ¿Æü¥×¥í¥Ñ¥¬¥ó¥À¤ËÌöµ¯¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¤³¤³¿ôÇ¯¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤È¤Î´Ö¤Ç·ã¤·¤¤ÂÐÎ©¤ò±é¤¸¡¢È¿Æü±¿Æ°¤òÅ¸³«¤¹¤ëÍ¾Íµ¤Þ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£´ØÀÇ¤ò½ä¤ëÂÐÎ©¤¬¤Ò¤È¤Þ¤ºÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¤³¤È¤ÇÍ¾ÎÏ¤¬À¸¤¸¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¹ñÆâ¤Î·ÐºÑ¾õ¶·¤¬Ë§¤·¤¯¤Ê¤¯¡¢¶¦»ºÅÞ¤Ø¤ÎÉÔËþ¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÀ¾Ã«»á¡Ë
¡¡¤À¤¬²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Bµé±Ç²è¤È¤â¤¤¤¦¤Ù¤ËÜºî¤ÇÈ¿Æü´¶¾ð¤ò¼æµ¯¡Ê¤¸¤ã¤Ã¤¡Ë¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤«¡£
¡¡¼þ°Ï¤òµ¤¤Ë¤·¤Ä¤Ä¾å³¤¤Ç¸«¤¿¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¿Í½÷À¤Ï¡¢
¡Ö»ä¤Î¾å±Ç²ó¤Ç¤Ï´ÑµÒ¤¬10¿Í¤Û¤É¤·¤«¤ª¤é¤º¡¢ÅÓÃæ¤ÇÂà½Ð¤¹¤ëµÒ¤â¤¤¤Æ¡¢¤ª¤è¤½Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë±Ç²è¤À¤È¤Ï»×¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤¦¤â¤é¤¹¤Î¤À¤¬¡¢À¾Ã«»á¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
¡ÖÈ¿Æü±Ç²è¤ÏBµé¥¨¥ó¥¿¥áÅª¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢½÷À¤Î·³¿Í¥¥ã¥é¤¬¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤Ä¤â¤Î¤³¤È¡£±Ç²è¤òÉáÃÊ¸«¤Ê¤¤ÇÀÂ¼Éô¤Î¿Í¤¿¤Á¤òË°¤¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥¿¥Á¤Î°¤¤¤³¤È¤Ë¡Ø731¡Ù¤ÏºÇ¸å¤ËÆüËÜ¿Í¤Î¾Ú¸À±ÇÁü¤òÎ®¤·¡¢±Ç²è¤¬»ö¼Â¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤Ä¤¯¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£È¿Æü±Ç²è¤Ë¤è¤¯¤¢¤ë¼êË¡¤Ç¡¢¸«½ª¤¨¤¿¼Ô¤Ë¤¹¤Ù¤Æ»ö¼Â¤À¤È»×¤¤¹þ¤Þ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¤ä¤Ï¤ê¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤µ¤¹¤¬¶Ú¶âÆþ¤ê¤ÎÃæ¹ñ¤ÎÈ¿Æü±Ç²è¤Ë¤Ï¡¢ÃßÀÑ¤Ë´ð¤Å¤¯¡¢ÀöÇ¾¤Î¤¿¤á¤Î¡¢¤·¤¿¤¿¤«¤Ê·×»»¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£
