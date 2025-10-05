¹Ã»Ò±à½Ð¾ì´ÆÆÄ¤òÉã¤Ë»ý¤Ä¤â¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÇÀ¸¤¤ëÆ»¤òÁª¤ó¤ÀÃæÂ¼·½Í¤¡£U-20ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÂè£³GK¤Ç¤âÉå¤é¤º¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤¦»ÑÀª¡Ú¸½ÃÏÈ¯¡Û
¡¡Á¥±Û¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢U-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç23Æü´Ö¤ò¤«¤±¤ÆºÇÂç£·»î¹ç¤òÀï¤¦¡£26Ì¾¤òÅÐÏ¿¤Ç¤¤ëAÂåÉ½¤ÎWÇÕ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢21¿Í¤ÇÀï¤¦¤¿¤á¡¢¤è¤êÁ´°÷¤ÎÎÏ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢½Ð¾ì»þ´Ö¤Ëº¹¤¬½Ð¤ë¤Î¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£½ÐÈÖ¤¬¾¯¤Ê¤¤Áª¼ê¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó°Ý»ý¤Ï¡¢¾¡¤Á¾å¤¬¤ë¤¦¤¨¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡º£Âç²ñ¤ÎU-20ÆüËÜÂåÉ½¤Ï£¹·î16Æü¤«¤é¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤ÇºÇ½ªÄ´À°¤·¡¢23Æü¤«¤é³«ºÅ¹ñ¤Î¥Á¥ê¤Ç³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿½àÈ÷´ü´Ö¤â´Þ¤á¤ë¤È£±¤«·î¤òÄ¶¤¨¤ë³èÆ°¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Ê¤«¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î£³»î¹ç¤ÇÁ¥±ÛÍ¥Â¢´ÆÆÄ¤Ï20¿Í¤ÎÁª¼ê¤òµ¯ÍÑ¡££²Ï¢¾¡¤Ç·Þ¤¨¤¿10·î£³Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥ÉÀï¤Ï¡¢Á°Àá¤«¤é£¸Ì¾¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤¿ÀèÈ¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÎ×¤ß¤Ê¤¬¤é¤â£³¡Ý£°¤Ç¾¡Íø¤·¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤Æ¶¥ÁèÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Í£°ì¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤¬¤¤¤ë¡£GK¤ÎÃæÂ¼·½Í¤¡ÊÅìµþV¡Ë¤À¡£
¡¡ÃæÂ¼¤Ï2023Ç¯£¸·î¤Î¥Á¡¼¥àÎ©¤Á¾å¤²Åö½é¤«¤é¾·½¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£2024Ç¯£¹·î¤ÎU-20¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×Í½Áª¡¢º£Ç¯£²·î¤ÎÆ±ËÜÂç²ñ¤Ç¤â¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¡¢¤½¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤Î¸ø¼°Àï¤Ç¤ÏÉû¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¡£¤³¤Î²áµî¤«¤é¤âÁ¥±Û´ÆÆÄ¤«¤é¤ÎÀäÂç¤Ê¿®Íê¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤ÎWÇÕ¤â´Þ¤á¡¢¸ø¼°Àï¤Ç¤Ï°ìÅÙ¤â¥´¡¼¥ë¥Þ¥¦¥¹¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£¤É¤ó¤Ê»þ¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤¤¡¢¥Ô¥Ã¥ÁÆâ³°¤Ç¸¥¿ÈÅª¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¨¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡Îý½¬¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¡¢GK¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæ¤Ç¤âµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð½õ¸À¤ò¤·¡¢µ¤»ý¤ÁÎÉ¤¯Ãç´Ö¤¬Àï¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´À¤ò¤«¤¯¡£Ãç´Ö¤Î¤¿¤á¤ËÏ«¤ò±Þ¤ï¤Ê¤¤»Ñ¤Ï¡¢¤Û¤«¤ÎÁª¼ê¤â´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡Ê¥Ô¥µ¥Î¡¦¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ì¹¬ÅßËÙÈø¤âÃæÂ¼¤â¡Ë¤ä¤Ã¤Ñ¤êÎÉ¤¤À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£Îå¤Þ¤·¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¤¤·¡¢¤¹¤´¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ê¹ÓÌÚÎ°°Î¡Ë
¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Îý½¬¤Ç¤â100¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÝ½ü¤È¤«¿Í¤¬·ù¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤âÎ¨Àè¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡£¤¹¤´¤¯Âº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤¿¤Á¤â¤ä¤é¤Ê¤¢¤«¤ó¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê´îÂ¿°íÌé¡Ë
¡¡¤½¤Î»ÑÀª¤Ï¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¡ÖÂçÁ°Äó¤È¤·¤Æ»î¹ç¤Ë½Ð¤¿¤¤¤·¡¢²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¡×¤ÈÃæÂ¼¤âËÜ²»¤ò¤³¤Ü¤·¤Ä¤Ä¡¢Éå¤é¤º¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö´ÆÆÄ¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÁª¤ó¤À°Ê¾å¤ÏÃÖ¤«¤ì¤¿Î©¾ì¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¼«Ê¬¤â½ÐÈÖ¤òÁÀ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤¦¡£¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÁÛ¤¤¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ë¡ËÉ¬Á³Åª¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ä¤¿¤á¤ËÀï¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡Éã¤Ï¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤Ç³èÌö¤·¡¢¸½ºß¤Ï¹â¹»Ìîµå¤Î»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÃæÂ¼Í×»á¡£º£²Æ¤Ë¤Ïºë¶Ì¤Î±ÃÌÀ¹â¹»¤ò¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇ½é¤ÏÉã¤Î±Æ¶Á¤ÇÌîµå¤Ë¤â¶½¤¸¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¾®³Ø¹»£²Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¡£¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤³¤¤¡×¤ÈÂç²ñÁ°¤Ë¥¨¡¼¥ë¤ò¤¯¤ì¤¿Éã¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¾ð¤±¤Ê¤¤»Ñ¤Ï¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ÖÈæ¤Ù¤ë¤È¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ï¥×¥í¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ê¤«¤Ê¤«·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡ÊÉã¤¬¹Ã»Ò±à¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤«¤é¡Ë²¶¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¡×¡ÊÃæÂ¼¡Ë¡£
¡¡10·î£´Æü¤ÎÎý½¬¤Ç¤âÌÛ¡¹¤È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÎå¤àÃæÂ¼¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Ãç´ÖÁÛ¤¤¤ÇÃ¯¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¤ë¼é¸î¿À¤Ï¸×»ëâ¾¡¹¤È½ÐÈÖ¤ò¤¦¤«¤¬¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥Á¡¼¥à¤¬ÌÜÉ¸¤È¤¹¤ëÀ¤³¦°ì¤Î¤¿¤á¤ËÁö¤êÂ³¤±¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü¾¾ÈøÍ´´õ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¼èºà¡¦Ê¸¡ü¾¾ÈøÍ´´õ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
