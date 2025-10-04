【Crocs】M&M’S（R）コラボ！ おいしそうなチャーム付き！
クロックスは、M&MS（R）とのコラボレーションアイテムを2025年10月10日（金）より発売。M&MS（R）のカラフルな世界と、クロックスの快適さとスタイルが融合！ おいしそうなクロックスを紹介する。
＞＞＞M&MSコラボのクロックスをチェック！（写真20点）
M&MS（R）の大胆なカラーと遊び心あふれる魅力に着想を得た2種類のクロッグが展開される。
快適でありながら人目を引くデザインは、ファッション感度の高いファンにとって必須のアイテム。
「M&MS クロックス クラシック クロッグ」は、まるでチョコレートそのもののようなM&MS（R）ミックスの総柄グラフィックがフットウェア全体に施され、M&MSクラシックとピーナッツバッグをモチーフにした4つのジビッツ TM チャームが付属。かかとのストラップにはM&MS（R）ロゴのジビッツ TM チャームが2つ付属し、遊び心あふれる仕上がりに。
甘さも楽しさもたっぷり詰まった「M&MS クロックス ベイ クロッグ」は、どんなルックにも遊び心をプラス。きらめくグリッター加工のフットウェアに、アイコニックな ”M” ロゴが特徴なジビッツ TM チャームが26個付き。M&MS（R）のカラフルな魅力と、クロックスならではの一日中続く快適さを両立。さらに、大胆なプラットフォームヒールが程よい高さを演出する。
また、人気のM&MS（R）キャラクターたちをモチーフにしたジビッツ TM チャーム7点セットも登場。ファンはお気に入りのM&MS（R）フレーバーやキャラクターを自由にカスタマイズできる。
本製品は、2025年10月10日（金）より、クロックス公式オンラインストア、全国のクロックスブランドストア、クロックスパートナーストアの他、各種クロックス取扱店舗にて販売される。
