10月3日、石川梨華がInstagramを更新した。

今年デビュー25周年を迎え、9月27日には柴田あゆみと『石川梨華・柴田あゆみカジュアルディナーショー2025〜BE HAPPY いししばスペシャル〜』を、9月28日には三好絵梨香と『石川梨華・三好絵梨香カジュアルディナーショー2025〜スイートルームナンバー20th〜』を開催した石川。

この日の投稿では、「自撮り」「カジュアルディナーショーのグッズ撮影の日は 大好きな山下さんにメイクしてもらったよ」「衣装に合わせて 1枚目のしばちゃんとのショットは可愛らしく 2枚目の絵梨香とのショットはエレガントに」「いつも素敵に仕上げてくれてありがとうございます」と切り出し、キュート笑顔を見せた自撮りアップSHOTを掲載。

続けて、「本番は自分でメイクしました！ Amazonで顔に貼れるラインストーンGETして 一日目と二日目で貼る位置を変えたり 2人にも貼ったりと楽しかったな」とコメントしつつ、目元にラインストーンを散りばめたセルフメイクSHOTも公開した。

最後は、「夢のような日々からすでに現実に戻って 私は母ちゃん頑張っていますが」「また、一緒に夢みましょう」「そんな日が来ると願って 毎日頑張ります！」「#最高の二日間だった #夢のような二日間だった」などとハッシュタグを交えて綴り、投稿を締め括った。

この投稿に対し、ファンからは、「梨華ちゃんかわいい」「全部可愛すぎます」「素敵過ぎます」「相変わらずチャーミング」などの反響が寄せられている。

2000年からモーニング娘。の第4期メンバーとして活躍した石川は、2005年にグループを卒業し、2017年3月に野上亮磨氏（元プロ野球選手）との結婚を発表。現在は2児の母として子育てに奮闘している。

画像出典：石川梨華オフィシャルInstagramより