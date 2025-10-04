ÅÔÃÛ¿¿µª´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëTV¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡ØËâË¡¾¯½÷¥ê¥ê¥«¥ë¤Ê¤Î¤Ï EXCEEDS Gun Blaze Vengeance¡Ù2026Ç¯ÊüÁ÷·èÄê¡ªKVÂè°ìÃÆ¡õÆÃÊó±ÇÁü²ò¶Ø¡ª
ÅÔÃÛ¿¿µª¤¬¸¶ºî¡¦µÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡ÖËâË¡¾¯½÷¥ê¥ê¥«¥ë¤Ê¤Î¤Ï¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î´°Á´¿·ºîTV¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡ÖËâË¡¾¯½÷¥ê¥ê¥«¥ë¤Ê¤Î¤Ï EXCEEDS Gun Blaze Vengeance¡×¤¬2026Ç¯¤ËÊüÁ÷¤¬·èÄê¡ª¿·¤¿¤Ë¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÂè°ìÃÆ¤ÈÆÃÊó±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¹ÓÇÑ¤·¤¿³¹¤Ç¤É¤³¤«¤ò¸«¤Ä¤á¤ÆÐÊ¤à°ì¿Í¤Î¾¯½÷¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ê¤Ë¤Ï½Æ¤ò¡¢¤½¤·¤ÆÇØ¸å¤Ë¤Ï²¿¤é¤«¤Î»à³¼¤â¡Ä¡£ÆÃÊó±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥º¼ç¿Í¸ø¤Î¹âÄ®¤Ê¤Î¤Ï¤Î¥Ü¥¤¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¤³¤ÎÀ¤³¦¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¡£·Ò¤¤¤À¼ê¤¬¡¢Î¥¤ì¤º¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¡×¤È¡¢ÎÏ¶¯¤¤³Ð¸ç¤â»Ç¤¨¤ë¡È¾¯½÷¤ÎÀ¼¡É¤òÄ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼&¥¥ã¥¹¥È¤Î¾ðÊó¤Ïº£¸å¤Î¾ðÊó¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î²ò¶Ø¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¡ÖËâË¡¾¯½÷¥ê¥ê¥«¥ë¤Ê¤Î¤Ï EXCEEDS Gun Blaze Vengeance¡×¸ø¼°HP¤È¸ø¼°X¤âÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦º£¸å¤Î¾ðÊó¤â¿ï»þ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¡ª¡üºîÉÊ¾ðÊó
TV¥¢¥Ë¥á¡ØËâË¡¾¯½÷¥ê¥ê¥«¥ë¤Ê¤Î¤Ï EXCEEDS Gun Blaze Vengeance¡Ù
2026Ç¯ÊüÁ÷ Í½Äê
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û
¸¶ºî¡¦µÓËÜ¡§ÅÔÃÛ¿¿µª
´ÆÆÄ¡§ÉÍÌ¾¹§¹Ô
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Áíºî²è´ÆÆÄ¡§¿·³À°ìÀ®
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡¦¥Ð¥ê¥¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¸¶°Æ¡§Àî¾å½¤°ì
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§Seven Arcs
©NANOHA EXCEEDS PROJECT
