日本vsニュージーランド スタメン発表
[10.4 U-20W杯第3節](バルパライソ)
※08:00開始
<出場メンバー>
[日本]
先発
GK 21 荒木琉偉
DF 16 森壮一朗
DF 15 塩川桜道
DF 5 市原吏音
DF 3 小杉啓太
MF 6 小倉幸成
MF 18 石渡ネルソン
MF 17 中川育
MF 20 平賀大空
MF 11 横山夢樹
FW 9 神田奏真
控え
GK 1 中村圭佑
GK 12 ピサノアレックス幸冬堀尾
DF 2 梅木怜
DF 4 喜多壱也
MF 7 佐藤龍之介
MF 8 布施克真
MF 10 大関友翔
MF 13 石井久継
MF 14 齋藤俊輔
FW 19 高岡伶颯
監督
船越優蔵
[ニュージーランド]
先発
GK 13 ヘンリー・グレイ
DF 3 ルーカス・ケリー・ヒールド
DF 15 ジェイデン・スミス
MF 5 アダマ・クリバリ
MF 6 ファーガス・ギリオン
MF 18 フィン・マッケンレー
MF 10 ネイサン・ウォーカー
MF 19 オリバー・ミドルトン
FW 20 スティペ・ウキッチ
FW 9 キーガン・ケリー
FW 2 スアン・ローク
控え
GK 1 ジョー・ウォリス
GK 21 ジョージー・カサ・グランデ
DF 11 コーディ・フェニックス
DF 14 ノア・デュポン
MF 16 ライアン・ワトソン
MF 17 ガブリエル・スローン・ロドリゲス
MF 7 ルーク・ブルック・スミス
FW 12 ルーク・サピク
FW 8 トロイ・パット
監督
クリス・グリーンエーカー
