[10.4 U-20W杯第3節](バルパライソ)

※08:00開始

<出場メンバー>

[日本]

先発

GK 21 荒木琉偉

DF 16 森壮一朗

DF 15 塩川桜道

DF 5 市原吏音

DF 3 小杉啓太

MF 6 小倉幸成

MF 18 石渡ネルソン

MF 17 中川育

MF 20 平賀大空

MF 11 横山夢樹

FW 9 神田奏真

控え

GK 1 中村圭佑

GK 12 ピサノアレックス幸冬堀尾

DF 2 梅木怜

DF 4 喜多壱也

MF 7 佐藤龍之介

MF 8 布施克真

MF 10 大関友翔

MF 13 石井久継

MF 14 齋藤俊輔

FW 19 高岡伶颯

監督

船越優蔵

[ニュージーランド]

先発

GK 13 ヘンリー・グレイ

DF 3 ルーカス・ケリー・ヒールド

DF 15 ジェイデン・スミス

MF 5 アダマ・クリバリ

MF 6 ファーガス・ギリオン

MF 18 フィン・マッケンレー

MF 10 ネイサン・ウォーカー

MF 19 オリバー・ミドルトン

FW 20 スティペ・ウキッチ

FW 9 キーガン・ケリー

FW 2 スアン・ローク

控え

GK 1 ジョー・ウォリス

GK 21 ジョージー・カサ・グランデ

DF 11 コーディ・フェニックス

DF 14 ノア・デュポン

MF 16 ライアン・ワトソン

MF 17 ガブリエル・スローン・ロドリゲス

MF 7 ルーク・ブルック・スミス

FW 12 ルーク・サピク

FW 8 トロイ・パット

監督

クリス・グリーンエーカー