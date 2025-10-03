ゲーミングPCをGPU・CPU・価格帯などの条件で一括検索・比較！気づけば ゲーミングPC検索サイト「gg(ジージー)」

ゲーミングPC情報メディア「イヤバズ」を運営する合同会社気づけばが、日本最大級のゲーミングPC検索サイト「gg(ジージー)」を2025年9月30日(火)に公開しました。

複数のメーカーにわたるゲーミングPCを、GPU・CPU・価格帯などの条件で一括検索・比較できる便利なサイトです。

気づけば ゲーミングPC検索サイト「gg(ジージー)」

公開日：2025年9月30日(火)

ゲーミングPCは高価な買い物でありながら、構成や仕様が多様化しており、購入時には多くの情報を集めて比較・検討する必要があります。

「gg(ジージー)」は、そうしたユーザーの負担を軽減し、わかりやすく整理された情報を提供することで、自分に最適な1台を見つけるサポートをすることを目的に開発されました。

国内主要12メーカー・約5,700件を横断検索

「gg」は、ドスパラ、マウスコンピューター、パソコン工房をはじめとした国内主要12メーカー、約5,700件のゲーミングPCをまとめて検索できるデータベース型検索サイトです。

GPU・CPU・メモリ・ストレージ・価格帯といった詳細な条件を指定するだけで、複数メーカーのモデルを一括で検索・比較できます。

セールや送料も反映した「実質価格」

「gg」の大きな特長として、公式サイトのセールやキャンペーン、ポイント還元、送料などの情報を反映した「実質価格」が表示される点が挙げられます。

データは毎日更新されるため、新製品や最新のセール情報を逃さず、お得に購入するための検討が可能です。

今後の展開

今後は対応メーカーのさらなる拡大に加え、価格通知機能や推奨スペック診断など、より便利に利用できる機能が順次追加される予定です。

ゲーマーにとって信頼できる選択の場を提供することを目指していきます。

ゲーミングPCの購入を検討している方にとって、時間と手間を大幅に削減し、より良い選択をサポートしてくれる強力なツールです。

合同会社気づけばが公開した、ゲーミングPC検索サイト「gg(ジージー)」の紹介でした！

