10月23日のドラフト会議まで1ヵ月を切った。今年の目玉候補は、創価大の二塁手兼三塁手・立石正広で、複数球団の1位指名が確実視されている。このほか、最速158キロを誇る健大高崎の石垣元気や、東都1部で6連覇に挑戦している青山学院大のエース・中西聖輝、都市対抗で見事な投球を披露した鷺宮製作所の左腕、竹丸和幸がドラフト1位で指名される可能性がある。その一方で、一般的な知名度は高くなくとも、スカウト陣の評価がここに来て上昇している選手がいるのだ。【西尾典文／野球ライター】

筆頭格は、大阪学院大の外野手、エドポロ・ケインだ。ナイジェリア出身の父と韓国出身の母の間に生まれた。長兄のジョセフは社会人野球でプレーした経験を持ち、次兄のキングは総合格闘家として活躍している。

エドポロは日本航空時代、3年夏に甲子園へ出場したが、3試合でヒット1本に終わった。プロ志望届を提出したものの、どの球団からも指名されず、大阪学院大に進学した。

関西六大学野球のリーグ戦には早くから出場しているが、下級生の頃はなかなか結果が出ず、打率は1割台と低迷した。3年春に初めて打率3割を超え、3本塁打を放つ活躍を見せたが、秋には再び打率1割台に沈んだ。

だが4年生になると、課題とされた打撃の確実性が向上した。春のリーグ戦では、手首の怪我で途中離脱したが、5試合で打率.333に達した。さらに、秋のリーグ戦では既に3本のホームランを放ち、打率3割を超える数字を残している。

関西地区担当スカウトは、エドポロの成長ぶりを以下のように語っている。

「今年の春に見た時、かなりボールを見る形が安定してきたように見えました。『これは楽しみだな』と思っていたら、怪我で離脱してしまい、残念に思っていましたが、秋のリーグ戦でさらに良くなっていました。これには驚きましたね。もともと飛ばす力は素晴らしく、右方向へ力強い打球を打てます。体勢が崩れても、ホームランや長打にできる点に成長を感じます。プロではなかなか自分のスイングをさせてもらえないので、この点は評価できますね。守備は少し雑なところはありますが、肩の強さもある。上手くいけば、日本ハムの万波中正のような選手になるかもしれません」

ご存じの通り、近年のプロ野球は“投高打低”が顕著だ。エドポロのような強打者タイプは貴重な存在であり、高く評価する球団も出てくる可能性は高い。

遅咲きの左腕

続いて、社会人野球に話を移そう。エイジェックの左腕である谷内隆悟が、今年に入ってスカウト陣の評価を上げている。京都府立鳥羽高時代は無名の選手だった谷内は、同志社大に進学したものの、関西学生野球のリーグ戦では、わずか2試合の登板にとどまった。しかしながら、素材の良さが評価され、エイジェックに入社した。

昨年までは怪我の影響などで目立った実績は残せなかった。3年目の今シーズンは、春先から好投を続けて、スカウト陣からは、谷内の名前が頻繁に聞かれるようになったのだ。

関東地区担当のスカウトは谷内について、以下のように分析している。

「フォームとボールの質が良いですね。目いっぱい投げているように見えなくても、打者の手元に勢いのあるボールが来る。ホップするようなストレートが多いようです。調子の波は少しありますが、調子の良い時のボールの勢いは、左腕のドラフト候補の中でも1、2を争うでしょう。チームのスタッフに話を聞くと、怪我もあったものの、状態が良くなってきたのは、昨年の秋頃だそうです。今年で25歳になりましたが、これから伸びることも期待できますね」

7月に行われた都市対抗予選には、12球団から約30人のスカウトが集結し、谷内の状態をチェックしていた。チームは予選で敗退したが、谷内はSUBARUの補強選手として本戦に出場した。リリーフで1回を投げ無失点、2奪三振の好投を見せた。“遅咲きの左腕”として、今後の活躍が楽しみだ。

振り出しがスムーズ

近年、多くのドラフト指名選手を輩出している独立リーグはどうだろうか。注目株は、埼玉武蔵ヒートベアーズの高橋空大。高卒2年目の二塁手兼遊撃手だ。

関東学園大付時代は、群馬県内で名の知られた選手だったが、ドラフト指名はなく、BCリーグの埼玉に入団した。

1年目の昨季は、49試合に出場し打率.276という成績を残した。さらに、2年目の今季は4月下旬に4試合連続マルチヒットを記録するなど、ヒットを量産した。56試合に出場して、打率.330と大きく成長したところを見せた。

スカウト陣の評価も高い。

「バットの振り出しが本当にスムーズです。タイミングの取り方も上手いですし、力に頼らず、打撃技術を上手く使い、安打を重ねている選手だと思います。昨年より体が大きくなり、長打力が備わってきました。守備や走塁でももう少し目立つところが欲しいところですが、二遊間の守備は無難にこなしています。高卒2年目で、巧みなバッティングができる選手は貴重だと思いますね」（BCリーグ担当のスカウト）

高橋は、9月16日に行われたBCリーグの選抜チームと巨人三軍の交流戦に出場した。第1打席はライト前ヒット、第3打席では左投手から打った瞬間にそれとわかるライトへのスリーランを放ち、スカウト陣に対してアピールに成功した。

エドポロ・ケイン、谷内隆悟、高橋空大……彼らがどの球団に何位で指名されるのか。ドラフト会議当日はぜひ注目して頂きたい。

