ビニール傘って“借りパク”OK？悪びれもせず「傘貸して」と言う友人にモヤッ【ママリ】

どんなに親しい間柄でも、ものの貸し借りはきちんとしておきたいですよね。アプリ「ママリ」には貸したビニール傘を返してくれない友だちについて投稿がありました。その友だちは、以前も投稿者さんの家のビニール傘を借りていて、まだ返してくれていません。それなのに再び「貸して」と言われモヤモヤ。こんな友だちとのやり取りから、ビニール傘は借りても返さないのが当たり前なのかと気になってしまったそう。

ビニール傘を返すつもりがない友だち

借りたビニール傘、返しますか?家に遊びに来た友人が帰ろうとしたとき、…
借りたビニール傘、返しますか？

家に遊びに来た友人が帰ろうとしたとき、軽く雨が降っていました。

その子に、「使ってないビニ傘とかない？」って聞かれて、あつかましいなぁ...と心の中でムッとしてしまいました。

我が家は駅までのバス停が近く、少し走れば20秒くらいでいけます。

できれば傘を渡してあげたほうが親切なのはわかっていましたが、

前回も同じ状況でその子にビニール傘を貸して返ってきていないこと、

他の友人にも同じように傘を貸したまま結局返ってこなかったりで、
いま夫婦二人暮らしで傘が二本しかなく(そのうち一本は壊れかけ)
貸せませんでした。


「こうやって雨のときに友達に傘貸したりして、全然無いの～ごめんね～」
「たくさんあったんだけど、誰も返してくれなくてさぁ😅」

と冗談めかして言うと、
「んー、まぁビニ傘だしねぇ」

と言われたので、
もしかしてビニ傘くらいは返さないほうが一般常識なのかな？🤔
と思いました。

皆さんは借りたビニール傘って、返しますか？
とはいえ3ヶ月おきくらいに会うような友達には、私も返し忘れてしまう気がします...😅

こんなときのために、予備の傘って家に常備しておくほうがよいのでしょうか？

人からものを借りたら返すのが当たり前。しかし、これがビニール傘だった場合に返してくれない友だちがいる、と投稿者さんは困っています。「誰も返してくれない」と遠回しに言っても、その友だちはビニール傘だから仕方ないという反応をしました。

どうも友だちはビニール傘は返さないくていいという感覚でいる様子。投稿者さんは他の友だちもビニール傘を返してくれないことから、これが普通なのかと悩んでいるようです。

友だちにさまざまな意見が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられました。

その中に「返すのが普通」だというコメントがありました。

返すのが、普通ですよね…
今度、そのお友達のお家におじゃましたときに、傘を借りてみては？？
返ってくるかもですよ😊
角が立たないようにするのも、難しいですね🤔

借りたものは返すのが普通だという意見がありました。たとえ100円前後のビニール傘でも、他人のものを借りたのだから返すのが当たり前でしょう。値段が安いからといって借りたものを返さなくていいなんてことはないはずです。逆に返してくれない友だちに同じことをすれば、投稿者さんの気持ちもわかってもらえるかもしれませんね。

この他に「ビニール傘は貸しても返ってこないから買わない」というコメントがありました。

ビニ傘は返ってこないものだと思っています🤣💦
何本もかしてもどってきたものはないです💧
もぉビニール傘はかわずかわいい柄のものだけにしてます！
それならかえってくるからです☺️

ビニール傘は買わず、かわいい柄の傘を置いているという意見がありました。この方は、今までにビニール傘を貸しても1本も返ってきたことがないのだそう。貸した傘が返ってくる対策として、かわいい柄の傘にしたところ返ってくるようになったといいます。これは実践できそうな対策でいい意見ですね。

人から借りたものは、たとえビニール傘でも返すのが当たり前

「ビニール傘なら返さなくていいよね」という感覚の友だちには、はっきり「返して」と言ったほうがいいのでしょう。言いにくいなら、ビニール傘を置かないなど、対策を取ってみるのもいいのでは。

いずれにしても、ビニール傘だから返さなくていいという感覚でいると、友情にヒビが入るかもしれないので気をつけたほうがいいでしょうね。

