新車76万円！ “3人乗れる”新型「トライク」登場！ 丸目ライトがレトロ×ホワイトカラーがサイコー！ 車検不要＆普通免許で乗れる「VIVEL TRIKE cocoシリーズ」とは！

丸目ライトがレトロ×ホワイトカラーがサイコーな「cocoシリーズ」とは

神奈川県伊勢原市に本社をかまえるバブルは2025年10月1日、3人乗り電動モビリティ「VIVEL TRIKE（ビベルトライク）」の新たなラインナップとして「cocoシリーズ」を追加しました。

ビベルトライク cocoシリーズの第一弾として「ホワイト」カラーの予約を受付が同日から開始しています。

レトロな雰囲気ただよう「ビベルトライク cocoシリーズ」

【画像】超カッコいい！ これが76万円の「最新型トライク」です！（30枚以上）

バブルは、電動バイクやセニアカー、EV、トゥクトゥクなどEV関連商品などを多数販売しており、なかでもビベルトライクは、3輪で走行する「トライク」と呼ばれる乗りもの。

ボディサイズは、全長2250mm×全幅1020mm×全高1650mmと、全幅約1mほどのため狭い道も難なく通ることができ、コンパクトなサイズ感ですが、3名が乗車することができます。

また、普通自動車運転免許で運転することが可能で、車検や車庫証明書の必要もなく、家庭用コンセントで簡単に充電できるなど、使い勝手の良さも魅力です。

今回登場したビベルトライク cocoシリーズは、「移動をもっとかわいく、もっと自分らしく」をコンセプトに開発された新シリーズ。従来の走行性能や安全性を維持しつつ、デザインと内装の改良により、より親しみやすく快適なモデルへ進化しました。

cocoシリーズの魅力は、丸みを帯びたヘッドライトなど、レトロで親しみやすいフォルムと、気分が明るくなるようなカラーリングにあります。さらに内装も見直され、シートや操作系が改良されました。

また、バックモニターが標準装備されるなど安全性への配慮も万全で、日常の買い物や近所へのちょっとした移動など、毎日の暮らしの身近な足として、女性やシニア層のでも安心して乗ることができます。

ラインナップは、モーター出力2000W／バッテリーはリードアシッド仕様で航続距離約50kmの「CST2000」、モーター出力1500W／バッテリーはリチウムイオン仕様で航続距離約120kmの「CLi1500」、モーター出力2000W／バッテリーはリチウムイオン仕様で航続距離約100kmの「CLi2000」の3タイプが設定されます。

いずれも最高速度は50km／hです。

※ ※ ※

ビベルトライク cocoシリーズの価格（消費税込）は76万円から88万円です。

まずは、ホワイトのボディカラーが設定され、順次、新色が追加される予定です。