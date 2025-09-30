【GU黒スカート】でこんなにオシャレに！ 40・50代が試したい♡「モノトーンコーデ」

コーデがいつも同じ雰囲気でマンネリ……という大人女性へ。スタイリングの幅を広げるなら、【GU（ジーユー）】の黒スカートに頼ってみて。オンオフ幅広く合わせられるデザインで、リアルクローズとして活躍すること間違いなしかも！ 今回は、40・50代におすすめの「モノトーンコーデ」とあわせてご紹介。黒スカートを主役に、周りと差がつきそうなオシャレ見えのヒントをお届けします。

ミニマルなデザインで幅広く活躍

【GU】「ナローロングスカートZ」＜09 BLACK＞\2,990（税込）

シンプルなデザインで、デイリーに頼れるナローシルエットのロングスカート。縦長のシルエットがすっきり見えをサポートしてくれそう。きちんと感がありながら、ウエスト後ろゴムで楽チンな着心地にも期待できます。ベルトループが付いているため、ベルトをプラスして雰囲気を変えられるのも嬉しいポイントです。歩きやすいスリット入りで、洗濯してもシワになりにくいイージーケア仕様。オフィスルックや週末のカジュアルコーデと、幅広く活躍する1枚です。

秋にぴったり！ 脱無難の垢抜け大人カジュアル

「#40代コーデ」のハッシュタグを付けて、大人がお手本にしたいスタイリングを発信しているGUスタッフのHirokoさん。黒のナロースカートを使い、秋のモノトーンコーデを披露。モードやコンサバに見えがちな配色も、チェック柄フランネルシャツでカジュアルさと季節感を高めています。襟元はラフに開けて抜け感を、シャツの裾はフロントをインしてウエスト周りをカバーするテクもお見事！ アイウェアや大きめのピアスで顔周りも華やかに。シンプルながらもしっかりオシャレ見えする、40・50代におすすめのスタイリングです。

美人度がアップするかも！ 美シルエットのフレアスカート

【GU】「カットソーフレアスカートQ」＜09 BLACK＞\2,990（税込）

縦の切り替えラインで、美しく広がるフレアシルエットを叶えてくれるスカート。フェミニンなイメージが強いフレアスカートも、シックな黒なら40・50代の洗練コーデにも無理なく取り入れられそう。腰周りはすっきり見せつつ、ウエスト総ゴムで楽に穿けるのも魅力。エレガントなロング丈で、大人女性の1軍ボトムスとして即ヘビロテする予感大です。

ハンサム × レディライクのバランスが絶妙な今っぽコーデ

2025秋冬もまだまだトレンド継続のレディライクファッション。女性らしさ満点のフレアスカートは、プラスワンで今っぽスタイルに更新してくれます。Hirokoさんは、あえてメンズライクなジャケットを羽織ってハンサムな雰囲気に。インナーはふわふわのフェザーキャミで、ほんのり甘さも演出。センシュアルなムードもありつつ、クールさも感じる絶妙なバランスに仕上がっています。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：小沢 鳴子