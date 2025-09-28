[9.28 プレミアリーグ第6節](セント ジェームズ パーク)

※24:30開始

<出場メンバー>

[ニューカッスル]

先発

GK 1 ニック・ポープ

DF 4 スベン・ボトマン

DF 12 マリック・ティアウ

DF 21 ティノ・リブラメント

DF 33 ダン・バーン

MF 7 ジョエリントン

MF 8 サンドロ・トナーリ

MF 39 ブルーノ・ギマランイス

FW 10 アンソニー・ゴードン

FW 23 ジェイコブ・マーフィー

FW 27 ニック・ボルテマーデ

控え

GK 32 アーロン・ラムズデール

DF 2 キーラン・トリッピアー

DF 6 ジャマール・ラッセルズ

DF 17 エミル・クラフト

MF 11 ハービー・バーンズ

MF 28 ジョー・ウィロック

MF 67 ルイス・マイリー

FW 18 ウィリアム・オスラ

FW 20 アンソニー・エランガ

監督

エディ・ハウ

[アーセナル]

先発

GK 1 ダビド・ラヤ

DF 3 クリスティアン・モスケラ

DF 6 ガブリエル・マガリャンイス

DF 12 ユリエン・ティンバー

DF 33 リッカルド・カラフィオーリ

MF 10 エベレチ・エゼ

MF 36 マルティン・スビメンディ

MF 41 デクラン・ライス

FW 7 ブカヨ・サカ

FW 14 ビクトル・ギェケレシュ

FW 19 レアンドロ・トロサール

控え

GK 13 ケパ・アリサバラガ

DF 2 ウィリアン・サリバ

DF 4 ベン・ホワイト

DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー

MF 8 マルティン・ウーデゴーア

MF 16 クリスティアン・ノアゴール

MF 23 ミケル・メリノ

MF 56 M. Dowman

FW 11 ガブリエル・マルティネッリ

監督

ミケル・アルテタ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります