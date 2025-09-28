ニューカッスルvsアーセナル スタメン発表
[9.28 プレミアリーグ第6節](セント ジェームズ パーク)
※24:30開始
<出場メンバー>
[ニューカッスル]
先発
GK 1 ニック・ポープ
DF 4 スベン・ボトマン
DF 12 マリック・ティアウ
DF 21 ティノ・リブラメント
DF 33 ダン・バーン
MF 7 ジョエリントン
MF 8 サンドロ・トナーリ
MF 39 ブルーノ・ギマランイス
FW 10 アンソニー・ゴードン
FW 23 ジェイコブ・マーフィー
FW 27 ニック・ボルテマーデ
控え
GK 32 アーロン・ラムズデール
DF 2 キーラン・トリッピアー
DF 6 ジャマール・ラッセルズ
DF 17 エミル・クラフト
MF 11 ハービー・バーンズ
MF 28 ジョー・ウィロック
MF 67 ルイス・マイリー
FW 18 ウィリアム・オスラ
FW 20 アンソニー・エランガ
監督
エディ・ハウ
[アーセナル]
先発
GK 1 ダビド・ラヤ
DF 3 クリスティアン・モスケラ
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 12 ユリエン・ティンバー
DF 33 リッカルド・カラフィオーリ
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 36 マルティン・スビメンディ
MF 41 デクラン・ライス
FW 7 ブカヨ・サカ
FW 14 ビクトル・ギェケレシュ
FW 19 レアンドロ・トロサール
控え
GK 13 ケパ・アリサバラガ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 4 ベン・ホワイト
DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 16 クリスティアン・ノアゴール
MF 23 ミケル・メリノ
MF 56 M. Dowman
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
監督
ミケル・アルテタ
※24:30開始
<出場メンバー>
[ニューカッスル]
先発
GK 1 ニック・ポープ
DF 4 スベン・ボトマン
DF 12 マリック・ティアウ
DF 21 ティノ・リブラメント
DF 33 ダン・バーン
MF 7 ジョエリントン
MF 8 サンドロ・トナーリ
MF 39 ブルーノ・ギマランイス
FW 10 アンソニー・ゴードン
FW 23 ジェイコブ・マーフィー
FW 27 ニック・ボルテマーデ
GK 32 アーロン・ラムズデール
DF 2 キーラン・トリッピアー
DF 6 ジャマール・ラッセルズ
DF 17 エミル・クラフト
MF 11 ハービー・バーンズ
MF 28 ジョー・ウィロック
MF 67 ルイス・マイリー
FW 18 ウィリアム・オスラ
FW 20 アンソニー・エランガ
監督
エディ・ハウ
[アーセナル]
先発
GK 1 ダビド・ラヤ
DF 3 クリスティアン・モスケラ
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 12 ユリエン・ティンバー
DF 33 リッカルド・カラフィオーリ
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 36 マルティン・スビメンディ
MF 41 デクラン・ライス
FW 7 ブカヨ・サカ
FW 14 ビクトル・ギェケレシュ
FW 19 レアンドロ・トロサール
控え
GK 13 ケパ・アリサバラガ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 4 ベン・ホワイト
DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 16 クリスティアン・ノアゴール
MF 23 ミケル・メリノ
MF 56 M. Dowman
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
監督
ミケル・アルテタ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります