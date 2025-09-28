真夜中の猫が廊下で仲良くハート形に…？ほほえましすぎてつい笑顔になってしまう尊い光景は133万3千回を超えて表示され、7万6千件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：夜中にふと目が覚めて廊下のカメラを覗いたら、『2匹の猫』が…】

ペット用カメラがとらえた奇跡

X（旧Twitter）アカウント『@bana_wanko』に投稿されたのは、2匹の猫が体をくっつけてハート形のようになっている画像です。

この日、夜中にふと目が覚めた飼い主さんは、廊下に設置してあるペット用の監視カメラを覗いてみたのだそうです。すると、ハチワレ猫の「クロ」ちゃんとトラ模様のある茶色い猫の「チャー」ちゃんが、床に寝そべりながら向かい合って背中をくるんと丸め、手足としっぽをぴとっとくっつけ合って、まるでハートの形のようになっていたといいます。

バトル中でも形はハート

愛にあふれた「ラブい」瞬間に見えるこの画像ですが、よく見てみると、1匹だけ耳が少し伏せ気味になっており、互いに牽制し合っているような雰囲気が漂っていたのだとか。どうやら2匹は仲良くくっついていたのではなく、真夜中のバトルの真っ最中だった模様。相手の顔を押さえつける両手と、おなかを蹴っている後ろ足が、クロちゃんとチャーちゃんの取っ組み合いの激しさを物語っていたとのこと。

2匹がニャンプロをする中で偶然生まれたラブの形は、たくさんの人々に笑いと癒しを届けてくれることとなったのでした。

Xアカウント『@bana_wanko』では、この他にも猫たちのおもしろくてかわいい姿をたくさん見ることができます。

投稿には、「うわ、めっちゃロマンチックじゃん！」「でも、バトル中？w」「愛くるしすぎる」「夜中に偶然見るとドキッとするね！」など、たくさんのコメントが寄せられています。

写真・動画提供：Xアカウント「@bana_wanko」さま

執筆：藤井花音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。