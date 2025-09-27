アパレル勤務＆フリーランスモデルのカップルが語る「見た目は話しかけにくいけど…」本当の姿とは
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
動画タイトル『オシャレカップルにインタビュー』では、アパレルで働く20歳の女性と、19歳のフリーランスモデルの男性が登場。普段からオシャレさが際立つ2人が、互いの印象や収入面などプライベートな本音を飾らずに語った。
今回のインタビューで2人は「カップルです」とはっきり答え、恋人同士であることを公表。女性はファッションモデル兼学生、男性はアパレル勤務と居酒屋バイトを掛け持ちしている。収入面についても包み隠さず「手取りで20万ちょっと」「バイトで支給は1300円一貫ぐらい」と、等身大の生活感を明かした。
互いの第一印象について聞かれると、男性は「見た目が話しかけにくい感じの雰囲気なんですけど、おっちょこちょいで、思ってたんとちゃうなみたいな」と意外な一面に惹かれた様子。女性も「よく大人っぽいって言われます」と照れながらも、「優しいところが大好きです」と、素直な気持ちを口にした。
2人の出会いは学校。同じ学校で学科は違ったが、「インスタで見つけて…」というきっかけから交際が始まったという。貯金については「シークレットで」と笑顔で交わしつつ、お互いに「旅行楽しもうね」と、これからの時間を大事にしたいというメッセージで締めくくった。
今回のインタビューで2人は「カップルです」とはっきり答え、恋人同士であることを公表。女性はファッションモデル兼学生、男性はアパレル勤務と居酒屋バイトを掛け持ちしている。収入面についても包み隠さず「手取りで20万ちょっと」「バイトで支給は1300円一貫ぐらい」と、等身大の生活感を明かした。
互いの第一印象について聞かれると、男性は「見た目が話しかけにくい感じの雰囲気なんですけど、おっちょこちょいで、思ってたんとちゃうなみたいな」と意外な一面に惹かれた様子。女性も「よく大人っぽいって言われます」と照れながらも、「優しいところが大好きです」と、素直な気持ちを口にした。
2人の出会いは学校。同じ学校で学科は違ったが、「インスタで見つけて…」というきっかけから交際が始まったという。貯金については「シークレットで」と笑顔で交わしつつ、お互いに「旅行楽しもうね」と、これからの時間を大事にしたいというメッセージで締めくくった。
関連記事
学生カップルに直撃！「思い出No.1はディズニーシー」「お互い約30万円貯金」将来の夢も明かす
お兄さん「筋肉は裏切る」発言に驚き 貯金10万円のリアルも激白
お爺さん（70歳ポスティング業）「嫌われる仕事だけど、僕にとっちゃいい仕事」現場のリアルを明かす
チャンネル情報
街中でお金事情を調査していくエンタメチャンネルです。