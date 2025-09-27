この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画タイトル『オシャレカップルにインタビュー』では、アパレルで働く20歳の女性と、19歳のフリーランスモデルの男性が登場。普段からオシャレさが際立つ2人が、互いの印象や収入面などプライベートな本音を飾らずに語った。



今回のインタビューで2人は「カップルです」とはっきり答え、恋人同士であることを公表。女性はファッションモデル兼学生、男性はアパレル勤務と居酒屋バイトを掛け持ちしている。収入面についても包み隠さず「手取りで20万ちょっと」「バイトで支給は1300円一貫ぐらい」と、等身大の生活感を明かした。



互いの第一印象について聞かれると、男性は「見た目が話しかけにくい感じの雰囲気なんですけど、おっちょこちょいで、思ってたんとちゃうなみたいな」と意外な一面に惹かれた様子。女性も「よく大人っぽいって言われます」と照れながらも、「優しいところが大好きです」と、素直な気持ちを口にした。



2人の出会いは学校。同じ学校で学科は違ったが、「インスタで見つけて…」というきっかけから交際が始まったという。貯金については「シークレットで」と笑顔で交わしつつ、お互いに「旅行楽しもうね」と、これからの時間を大事にしたいというメッセージで締めくくった。