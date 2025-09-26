＜鬱陶しい＞わが子を下に見ているママ友が子どもの悪口ばかり言う。マウントをうまくかわす方法は？
ママ友との付き合い方に悩んだことがあるママたちは、決して少なくないのではないでしょうか。特に子どものことで競おうとしてくるママ友や、いちいちマウントを取ってくるママ友が近くにいると、顔を合わせるたびにゲンナリしてしまうかもしれませんね。今回の投稿者さんも、ママ友からのマウントに頭を悩ませているようです。
『ママ友のマウントが鬱陶しいです』
投稿者さんもママ友も、どちらも子どもが中学受験をする予定でした。そして息子さんは第2志望の学校に見事合格。一方でママ友の娘さんは全滅だったようです。するとママ友は陰で「あの子（投稿者さんの息子さん）が受かるなんて信じられない、びっくりじゃない？」と悪口を言っていたのだそう。それを耳にした投稿者さんがいい気がしないのは当然のことでしょう。そのうえ今度は「うちの娘は華やかな部活に入ってて、上位選手目指して頑張ってるの。始めたばかりなのに1年のなかで唯一発表会に出させてもらえた」、「定期試験で順位がよかった」などとわざわざ話してくるのだそうです。投稿者さんとしてはママ友に対しては陰口で味噌がついてしまっていることもあり、マウントにウンザリしていると話してくれました。
『大したことないやつほどマウント取るよね〜』
『わが子より下に見てた子どもが、成長して出来がよくなるパターンってよくあります。認めたくなくて必死で粗探し』
ママ友のマウントが面倒くさいと話す投稿者さんに対して、ママたちからは共感の声が集まりました。マウントを取る行動は、実は相手の自信のなさや劣等感の裏返しでは？ と鋭い指摘をしたママたちもいたようですね。わが子が期待通りの結果を出せなかったり、「わが子よりも下」と格付けしていた子がよい結果を出したりすると、それを認めたくなくて必死に粗探しをする心理が働くのかもしれません。
マウントを取られても右から左に受け流す
『私にもマウントを取ってくるママ友いる。いつも「すごいじゃーん。よかったね」って言ってるよ。相手が自慢気に話してるのって面白く感じてしまうんだよね。「何か満たされなくて寂しい人なんだな」って思う。子どもが中高でトップ、大学は難関大、でも大きくなったらフリーター……なんてたくさんいるから、人生はどうなるかわからないと思ってるよ』
『私、性格が悪いから「うわぁさすがだね。その勢いならあっという間に全国いくんじゃない？ スカウトの声かかるでしょ？ え？ まだかかってないの？」と誉め殺し。あとは目線を変えて「前から思っていたんだけど、本当に娘さん大好きなんだね。いつも娘さんの話をしてる」とジャブ。その後また娘の話が出たら「はい始まりました！ 娘大好き劇場のはじまりはじまり〜」と茶化してまともに話を聞かない。相手が何か言うたび｢すご〜い｣｢さっすが〜｣とか褒めまくりつつ、右から左へ聞き流す』
ママ友からマウントを取られても「すご〜い」と口先で褒めるだけで受け流している、との声も。相手の満足感を満たしつつ、深入りはしないという賢明な対処法でしょう。「人生はどうなるかわからない」と達観することで、感情的な距離を取ることもできそうです。大げさな誉め殺しや、劇場呼ばわりで茶化すなど、なんともユーモラスな方法もあがりました。まともに相手をしないというスタンスがあれば、ストレスをためずに接することができそうです。
子どものこと以外を話してみたら？
『そのママ友って、子どものことしか話すことないのかな？ 自分自身は何か趣味や仕事はしているのかな？ 仕事を頑張ってるとか、資格を目指して勉強してるとか。子どもでマウントを取る人って、子どもしかなくて自分自身は空っぽのイメージ。子どもの話を始めたら「私は最近〇〇やっててさー」と自分の話をしてみたらどう？ 子どもの話じゃなくて「あなた自身は最近どうなの？」と、話を振ってみたらどうかな？』
『「最近子育ての話ばかりだよねー。たまには違う話もしてみない？ ドラマって見る？」とか、違う話題を振ってみたら？ ドラマじゃなくても相手に合わせて、旅行・外食・ファッション・芸能人・料理とかさ。いろいろ話題がつくれると思うけど』
子どもの話をすればマウントを取られるのであれば、会話の方向性を変えるのはどうでしょうか。子育て以外の共通の話題を振ることで、相手のマウントの流れを断ち切ることもできそうですね。ママ友との会話の幅を広げるきっかけにもなれば、相手の意外な一面を知ることができるかもしれません。
マウントばかりの会話は本当にウンザリするものですよね。特にママ友のような微妙な関係の相手だと余計にモヤモヤをため込んでしまうかもしれません。しかし相手の心理を理解して上手に受け流すスキルを身につけることで、ストレスから自分自身を守ることができるのではないでしょうか。もちろんときには距離をおくことも含めて、自分の心の平穏を最優先に考えてみてくださいね。