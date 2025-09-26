普通車のデザイン水準は高級車と同等に

マレク・ライヒマン氏（以下：MR）：デザインでは、イノベーションも課題の1つ。予算は限られます。カーボンでも樹脂でも、同じ形は作れるかもしれません。定義したい形状で、材質は予算で決まります。ルノー5 E-テックの場合は、生産数が多い。

【画像】親友デザイナーの印象は？ ヴァンキッシュに5 E-テック ヴォランテとA290も 全123枚

ローレンス・ヴァン・デン・アッカー氏（以下：LA）：つまり、あちら（アストン マーティン）には難しいことを（ルノーでは）実現できる。最近は、高級車と普通車のデザイン水準は、同等になったといえます。



グレーのアストン マーティン・ヴァンキッシュと、イエローのルノー5 E-テック マックス・エドレストン（Max Edleston）

LA：かつて、安価なハッチバックには各部へ妥協が見えました。しかし5 E-テックは、アストン マーティンの隣に停まっても、魅力を理解できると思います。パワーはなくても、デザインでは、あらゆる側面に愛情が注ぎ込まれています。

すべてからインスピレーションを受ける

AUTOCAR（以下：AC）：デザイナーとして、他のクルマから学び取ることは？

LA：アストン マーティンは、デザインのベンチマーク。ブランド体験そのものです。どのようにモデルを位置づけ、広告を展開し、ブランディングを活用するのか、多くのことを学んでいます。



ルノーのデザイナー、ローレンス・ヴァン・デン・アッカー氏（右）と、アストン マーティンのデザイナー、マレク・ライヒマン氏（左） マックス・エドレストン（Max Edleston）

MR：すべてのことから、インスピレーションは受けます。ファッション、プロダクト、建築、家具など。常に観察し吸収しています。自分ならできる、といい聞かせながら過ごしてもいます。誰かにできないといわれても、他人が実現したら悔しいですよね。

共感の蓄積がある 正しく作る必要がある

AC：ローレンスさんは、高級モデルへ挑戦したいと思ったことは？

LA：もちろん。マレクさんは、わたし達のモチベーションの源になったクルマをデザインされています。でも時を経て、今ではスポーツカーと同じくらい、5 E-テックのデザインも楽しんでいますよ。幸いなことに、アルピーヌなら実現のチャンスもあります。



ルノー5 E-テック（英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

AC：5 E-テックは、特有の存在感を放っています。ヴァンキッシュの隣へ並んでいても、写真を撮る人は少なくありませんね。

MR：ベースとなるファンがいますよね。サンクには、子どもの頃に乗ったりラリーで走っているのを見た、過去の記憶による感情的なものがあります。

LA：このようなモデルには、共感の蓄積があります。作るなら、正しく作る必要がある。新しいメガーヌではルールはないといえますが、5やアストン マーティンなら、人々が正しくないと指摘するでしょう。失敗はできないんです。

まったく異なる課題を解決できる

AC：アストン マーティンは、比較的車種が限られます。マレクさんは、毎回プレッシャーをお感じですか？

MR：もちろん。販売数は多くありませんが、プロダクトの数としては、20年で56台にはなります。開発中の例も含めれば64台。ワンオフや限定生産もあるので。



アストン マーティン・ヴァンキッシュ（英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

AC：より一般的なモデルをデザインしたいというお気持ちは？

MR：自分はデザインというアートが好きなので、5 E-テックのようなアイデアには魅力を感じます。まったく異なる課題を解決できますから。

人生が豊かになった時のためデザインする

AC：マレクさんにお尋ねしたいことは？

LA：マレクさんは、アストン マーティンの激動を目の当たりにしながら、ブランドを体現してきました。困難な時期でも、デザイナーは明るい姿勢を保つ必要があります。そこで、モチベーションの維持はどのように？



ルノーのデザイナー、ローレンス・ヴァン・デン・アッカー氏（右）と、アストン マーティンのデザイナー、マレク・ライヒマン氏（左） マックス・エドレストン（Max Edleston）

MR：答えなくちゃならない？ 情熱とプライドかな。デザイナーとして、ブランドに情熱を注ぎ込まなければなりません。予算が削られて混乱することはありますが、クリエイターは多様な側面で評価できます。仮に今が酷い状況でも、未来を生きれます。

LA：困難が来る度に、自分にとっての危機は既に終わりました、と経営陣へ話します。何年も先を考えて、人生が豊かになった時のため、クルマをデザインしていますから。

MR：逆に質問を。ルカ・デ・メオさんが去った未来は、どうなるのでしょう？

LA：デリケートな質問ですね。わたしにとってルカさんは、自動車業界のユルゲン・クロップさん（サッカー選手）といえました。彼は情熱と成功をもたらし、ルノーの人々の心へ炎を灯しました。彼は去りましたが、成功を再現できると期待しています。

※会話の内容は、一部を抜粋・編集しています。