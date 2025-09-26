シャンパン“集中砲火”からの「MVP」コール

【MLB】ドジャース 8ー0 Dバックス（日本時間26日・フェニックス）

歓喜のシャンパンファイトで、チームメートが活躍を称える感動の光景が広がった。ドジャースは25日（日本時間26日）、敵地のダイヤモンドバックス戦を8-0で制し、4年連続の地区優勝を決めた。試合後のシャンパンファイトでは、同試合で54号を放った大谷翔平投手へ「MVP」コールが沸き起こった。

ロッカールームには大量のシャンパンが用意され、デーブ・ロバーツ監督がスピーチ。大谷はゴーグルを装着し、シャンパンファイトがスタート。まずは横にいた山本由伸投手にシャンパンを浴びせた。その後は、今季も投打で大活躍した大谷が“集中砲火”を浴びた。ロハスが「MVP！ MVP！」コールを始めると、チームメートも続いた。

大谷は今季、投手に復帰するという難しい調整があった中、打者として打率.280、54本塁打、101打点、OPS1.010をマーク。投手として14試合で防御率2.87、62奪三振を記録した。

その活躍を称えるチームメートの姿勢に、ファンからは「やっぱり中心的選手！ みんなから愛されてる」「みんなにシャンパンかけられて、大谷さんすごく嬉しそう」「シャンパンファイトで大谷にMVPコールとか最高すぎる光景」「チームメイトからのMVPコール、本当に素敵ですね。大谷さんの内面から溢れ出る、確かな存在感を感じます」「大谷選手へのMVPコール、まるで物語のクライマックスのよう」「大谷MVPコールはマジでアツい！」とコメントが寄せられている。（Full-Count編集部）