長崎、鹿児島の沿岸で顕著な海面昇降 福岡管区気象台が「副振動に関する九州北部・南部・奄美地方潮位情報」 福岡管区気象台によると、９日昼過ぎから、九州北部地方から九州南部・奄美地方にかけて顕著な海面昇降が発生しています。海面の上下やこれに伴う強い流れで、船舶や海上係留物への被害のおそれがあります。 各地で１０日午前９時５０分までに観測された海面昇降の山から谷の高さの最大 値と発生時刻および周期は以