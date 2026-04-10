ヒップホップの先駆者として知られるDJ／ラッパー／プロデューサー、アフリカ・バンバータ（Afrika Bambaataa）が67歳で死去した。死因はがんの合併症。ニューヨーク・ブロンクス出身のバンバータことランス・テイラーは、平和と団結を掲げる組織「ユニバーサル・ズールー・ネイション」を1973年に設立。80年代初頭にヒップホップを「DJ、グラフィティ、ブレイクダンス、ラップ」の4大要素として定義づけ、クール・ハーク、グラン