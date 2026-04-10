これまでと異なるボディタイプの新型2026年3月5日、ホンダは「インサイト」の復活を発表しました。「インサイト」は1999年に同社初のハイブリッドカーとして登場し、その後2022年までに全3世代が販売されました。今回、約4年ぶりに車名が復活することとなりましたが、どのようなクルマになるのでしょうか。【画像】超カッコイイ！ “約4年ぶり”に復活！ ホンダ新型「ミドルSUV」です！画像を見る！（30枚以上）初代インサイ