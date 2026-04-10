【ベルリン＝工藤彩香】ロシアがバルト３国（エストニア、ラトビア、リトアニア）への威嚇を強めている。バルト海に面するロシアの原油輸出拠点に無人機で攻撃を続けるウクライナに、バルト３国が領空を使用させて支援しているとの疑念を深めている模様だ。露外務省のマリア・ザハロワ報道官は８日の記者会見で、ロシアに敵対的な無人機の飛行に第三国が領空を提供すれば、「どのようなリスクにさらされるか十分に理解している