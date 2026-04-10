物申す系YouTuberのシバターさんが2026年4月6日、公式YouTubeチャンネルに公開した動画で、YouTuberのヒカキンさんが麦茶ブランドを立ち上げたことについて言及した。「日本の麦茶を変える」と宣言したが...ヒカキンさんは3月28日よりYouTubeチャンネルで波の音が流れる生配信を続け、なんらかの発表があることを示唆していたものの、ファンからは心配の声が相次いでいた。5日公開の動画では、自身がプロデュースする麦茶ブランド