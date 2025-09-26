¡Ö¤¦¤¿¥³¥ó¡×NHKÂçºå¥Û¡¼¥ë¤«¤éÀ¸ÊüÁ÷¡¡½©¤ËÄ°¤¤¿¤¤¡ÈÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ØÂ£¤ë²Î¡ÉÆÃ½¸
¡Ö¤¦¤¿¥³¥ó¡×¡¢½© ÂçÀÚ¤Ê¤¢¤Ê¤¿¤ØÂ£¤ë²Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡Ø¤¦¤¿¥³¥ó¡Ù9·î30Æü¡ÊNHKÁí¹ç¤è¤ë£·»þ57Ê¬¡Á¡ËÊüÁ÷²ó¤Ï¡¢½©¤ËÄ°¤¤¿¤¤¡ÈÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ØÂ£¤ë²Î¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢NHKÂçºå¥Û¡¼¥ë¤«¤éÀ¸ÊüÁ÷¤ÇÆÏ¤±¤ë¡£
¤Þ¤º¤Ï²ÆÀî¤ê¤ß¤¬¡ÖÎÞ¤½¤¦¤½¤¦¡×¤ò¡¢¤½¤·¤Æ°ìÀÄãØ¤¬¡Ö¤â¤é¤¤µã¤¡×¤òÈäÏª¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÀÚ¤Ê¤¤¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤ÎÌ¾¶Ê¤â¡£Da-iCE ¤Î²ÖÂ¼ÁÛÂÀ¤ÈÂçÌîÍºÂç¤¬¡Ö²Æ¤Î½ª¤ê¤Î¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¡×¤ò¡¢¤¦¤¿¥³¥ó½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ëº£ÃíÌÜ¤Î¼ã¼êÇÐÍ¥¤Ç²Î¼ê¤ÎÅì·¼²ð¤¬¡¢²¤ÍÛèËèË¤Î¡Ö¥é¥ô¡¦¥¤¥º¡¦¥ª¡¼¥ô¥¡¡¼¡×¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ÎÆü9·î30Æü¤Ï¾¼ÏÂ¤ÎÂçºî»ì²È¤È¤·¤ÆÌ¾¹â¤¤À±ÌîÅ¯Ïº¤ÎÀ¸ÃÂ100Ç¯¤ÎÆü¡£À±ÌîÅ¯Ïº¤ò²¸»Õ¤ÈÊé¤¦ÅçÄÅ°¡Ìð¤¬¡¢À±ÌîºîÉÊ¤Î·æºî¡¦ËÌÅç»°Ïº¤Î¡ÖÉ÷Àã¤Ê¤¬¤ìÎ¹¡×¤òËü´¶¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤áÇ®¾§¤¹¤ë¡£ËÌÅç»°Ïº¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¡£
¤½¤·¤Æ¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê½©¤ÎË¬¤ì¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¡¢Ä°¤¯¤Èµ¤Ê¬¤¬¥¢¥¬¤ëÊ¿À®¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¥½¥ó¥°¤ò¤ªÆÏ¤±¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿Ìð°æÅÄÆ·¤Î¡ÖMy Sweet Darlin¡Ç¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¤Î¥Ð¥Ö¥ë¥¬¥à¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¤Î¡ÖWON¡ÇT BE LONG¡×¤ÇÀ¹¤ê¤¢¤¬¤ë¡£
ÈÖÁÈ¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢Da-iCE ¤¬ºÇ¿·¶Ê¡Ö¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥º¡×¤ò¡¢¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¤¬¡ÖFun! Fun!Fun!¡×¤ò¡¢¹â¹»À¸¤¿¤Á¤È¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥³¥é¥Ü¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤ªÆÏ¤±¡£¤µ¤é¤Ë¡¢°ìÀÄãØ¤Ï¡Ö¥Ï¥Ê¥ß¥º¥¡×¤ò¤È¤â¤ËÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿ÌÁÍ§¡¦¥Þ¥·¥³¥¿¥Ä¥í¥¦ºî¶Ê¤ÎºÇ¿·¶Ê¡Ö¥¢¥ì¥¥µ¥ó¥É¥é¥¤¥È¡×¤ò²Î¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼µÈß·²ÅÂå»Ò¤¬¤¦¤¿¥³¥ó½éÅÐ¾ì¡£¤¤¤ÞÏÃÂê¤ò½¸¤á¤ëÌë¥É¥é¡Ö¤¤¤Ä¤«¡¢Ìµ½ÅÎÏ¤ÎÃè¡Ê¤½¤é¡Ë¤Ç¡×¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¼çÂê²Î¡Ö¤¦¤µ¤®¤Î¤Ò¤«¤ê¡×¤ò¡¢¥Æ¥ì¥Ó½é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¡£