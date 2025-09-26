「私にはいとこが11人いて…」大人になって不思議に思う、夏の記憶に5万いいね「最高に楽しい」「奇跡」【ママリ】

最高の夏の思い出…

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、めんみ(@menminosabuaka)さんの投稿です。

めんみさんは、子どものころにイトコ達と一緒に田舎の祖母宅でお泊りをしていたそうです。懐かしい思い出に浸っていたのですが、ふと思うことがありました。それがこちら。

私実はイトコが11人いて、毎年夏休みに全員でド田舎の祖母宅に泊まって皆で海行ったり山行ったり毎日ドッタンバッタン大騒ぎだったんだけど（冗談抜きにマジで）

今子ども3人育ててみて



『なんであんなに子どもが大量に居て、1人も大怪我せず無事に全員成人になれたんだろう…？』



と疑問でしかない

イトコ11人との祖母宅のお泊りは最高に楽しかったでしょうね。ドタバタな毎日だったことが想像できますが、しかし11人も子どもがいて、誰一人として大怪我せず無事に大人になれたというのは本当にすごいです。大人になってもずっと記憶に残り続ける最高の思い出ですね。



この投稿には「その思い出、最高に楽しくない？？私従兄弟との祖父母ん家お泊まり、夏の楽しい記憶として残っている」「11人もいたら全員無事って奇跡に近いよね」といったリプライがついていました。奇跡すぎる夏休みの思い出の投稿でした。

