「ダイヤモンドバックス−ドジャース」（２４日、フェニックス）

ドジャース・大谷翔平投手が「１番・指名打者」で出場。初回の第１打席で中堅フェンス直撃の三塁打を放った。

大谷の安打は２１日・ジャイアンツ戦以来で２試合ぶり。これで２８試合連続出塁となった。

カウント３−１からの５球目、内角１５３キロをとらえた大谷の打球は今季５４合本塁打を期待させる角度で上がり、大谷自身も一瞬、確信したかのように歩きかけたが、すぐに全力疾走。ボールは高いフェンスの黄線のすぐ下に当たってグラウンドに戻り、大谷はスライディングで三塁に到達した。

ＭＬＢ公式データサイト、ベースボールサバントによると、三塁打の打球は推定飛距離１２８メートル。メジャー３０球場のうち、ドジャースタジアムなど２８球場ならホームランになる大飛球だった。本塁打にならないのはこの日のチェイスフィールドと、ロッキーズの本拠地クアーズフィールドの２球場だという。

大谷は次打者・ベッツの右犠飛で生還し、ドジャースが１点を先制した。