初登院し、福島党首（右）と握手する社民党のラサール石井氏（８月１日、国会で）＝稲垣政則撮影

　社民党は２４日、ラサール石井参院議員を副党首に起用すると発表した。

　１議席にとどまった夏の参院選に関し、「組織的な限界を直視する必要がある」とした総括文書も公表した。