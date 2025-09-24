赤ちゃんは、あなたの“癒やし”じゃない。産後の妻を追い詰める、無神経な友人【ママリ】

都合が悪いと伝えても家に来ようとする友人たち

友人の訪問について。

友達が出産祝いを持って17日に来ると連絡がありました。

正直、ずっと連絡とってなかった友人だし今さらなんだ？っていう思いもあったり。

電話でうちの子踏んじゃわないかしら？と笑いながら言われて冗談なんだろうけどカチンときてしまいました。

そしてもう1人友人を連れてくるとも言ってました。

えっ！？2人で子連れでくるの？と言うと迎えに行かなきゃいけないめんどくさいべーっと。

2人とも4歳と5歳の子連れで来るし話している感じだと自分達が遊びで会うついでのような感じでした。

1ヶ月たったらにしてほしいとお願いしたんですが赤ちゃんになる前の新生児がみたい！となかなか聞く耳もってくれません。

17日は元々11月に出産予定の仲の良い友人が午後くるのと旦那が夜勤明けなのでなんとか断ろうとしたのですが1時間でいーからと引いてくれません。

出産祝いいらないし来ないでほしいのが私の本音なんですが何をどーいってもダメで困ってます。

何か良い断りの理由ってないものでしょうか、、、(◞‸◟；) 出典：

qa.mamari.jp

投稿者さんのもとに長年会っていなかった友人たちから、出産のお祝いを渡したいと突然連絡があったそうです。



出産したばかりのため、「生後1か月になったら来てほしい」「夫が夜勤明けで寝ているから」などと言って断ろうとしましたが、「新生児を見たい」「1時間くらいで帰るから」と自分勝手な理由を挙げてられ、結局自宅へ来る約束をしてしまいました。



2人の友人にも子どもがいるため、産後の大変さは知っているはずなのに、投稿者さんの意見を聞かず、無理矢理にでも来ようとする友人たちには疑問を感じますね。また新生児のいる家庭へ子連れで訪問するうえに、「(赤ちゃんを)うちの子踏んじゃわないかしら」と笑いながら話していることも気になります。

強引な友人の態度にさまざまな声が

この投稿にママリでは、さまざまな声が寄せられていました。その中には「前日に体調不良になったと嘘をついて断る」といった提案がありました。

ハッキリ断れないなら、



体調不良!!だからごめんー



こっちから連絡するねー!!でずっと知らんぷり(笑)



はどうでしょう？



連絡来てもｼｶﾄして、あまりにもしつこいようならごめん返事忘れてたー(。-∀-)ﾉってな感じで。



それでもしつこいなら産後の体調の戻りが悪いし、精神的にも疲れてるから暫くはごめんーって謝ってスルーしちゃいましょ♡



新生児見たい気持ちは分かりますが、ついでに来るとか意味分からないです(笑)



まず、子供も連れていっていいか確認して欲しいですよね。



頑張ってくださいー！ 出典：

qa.mamari.jp

投稿者さんの話を聞くと友人たちはかなり頑固で、「その日は都合が悪い」「義理の両親がくるかも」と言っても、「私たちは大丈夫だから気にしないで」という様子だそうです。ここまで来ないでほしいという態度を出しても聞いてくれないのであれば、直前でドタキャンをするしか方法はないかもしれません。



ほかには子連れでの訪問に対して、「新生児のころは子どもとの接触に気をつけた方がいいと助産師さんに言われた」との声もみられました。

新生児の頃は特に子供との接触は気を付けた方がいいと、助産師さんに言われましたよ！💦

子供が持ってる菌はかなり強く、産まれたばかりの赤ちゃんがそれらに感染した場合、最悪死んでしまうケースもあります

脅かすようで申し訳ないですが…





ハッキリと断るのがいいかなと思いますし、あまり連絡とってないのなら例えお祝いをくれると言っていたとしても会わなくていいかな、と思います

というか私ならお祝いもなんか微妙なもの持ってきそうだから会わないです笑 出典：

qa.mamari.jp

生まれたばかりの新生児は免疫など体の機能がまだ未熟なため、感染症にかかりやすいと考えられています。ちょっとした風邪でも重症化する可能性も。小さな子どもは思いつきでの行動が多いため、勝手に赤ちゃんに触ってしまうかもしれません。



投稿者さんが会いたくないと思っているのであればなおさら、「赤ちゃんの体調が心配だから来ないで」とはっきり伝えた方がよいでしょう。友人の訪問を断りたいときに参考になる投稿でした。

記事作成: isobe_mayu

（配信元: ママリ）