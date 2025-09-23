モデル・女優の菜々緒（36）がこのほど、ランジェリーブランド「トリンプ・インターナショナル・ジャパン」から発売される新作ランジェリーの着用モデルとして登場。エレガントな世界感を誇る同ブランドの新作を、菜々緒が「大人」に着こなした姿が公式サイトなどで公開された。



【写真】匂い立つような魅力！“大胆”かつ“大人”に着こなし

同ブランドは2025年の秋・冬の新作商品として、ピカソの工芸品をイメージした「Relief（レリーフ）」、クールさとフェミニンさを併せ持つ「Serruria（セルリア）」、艶やかでエレガントな「Christmas Rose（クリスマスローズ）」など、印象の異なる多彩なデザインラインナップを発表。今季から登場した「着こなし提案シリーズ」では、インナーとしての機能美はもちろん、アウターとの組み合わせを楽しめるデザインで、日常をアップデートする着こなしを提案している。



菜々緒は2025年3月から、同ブランドのアンバサダーに就任。今回は17日に発売が開始した新作のイメージビジュアルをつとめた。今季から登場した「着こなし提案シリーズ」では、デニムと合わせたコーディネートを披露。カジュアルでありながら、女性らしいエレガントさや色気も感じられる大人の着こなしを見せつけた。ピカソの工芸品をイメージした「Relief」の着用例では、女性らしさを前面にアピール。刺繍で織り込まれたレースが映える作りで、胸元も美しく彩られたイメージカットが公開された。



新作のイメージに登場した菜々緒には、ブランドのユーザーも大喜び。同ブランドの公式インスタグラムには「綺麗でかっこいい大人のお洒落感がとても素敵です」「うっとりするほどの美しさ」と絶賛の声が寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）