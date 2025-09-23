『久保建英から食事に誘ってもらった！』Ｕ-20W杯参戦の20歳DF喜多壱也、ソシエダでのつながりを明かす

今月27日にチリで開幕するU-20ワールドカップ。

今年7月にJ1京都サンガからスペインのレアル・ソシエダに移籍したDF喜多壱也も大会メンバーに選ばれた。

20歳の彼は身長189cmを誇る大型センターバックで、現在はスペイン2部に属するソシエダのリザーブチーム（サンセ）でプレーしている。

ソシエダのトップチームには日本代表MF久保建英が所属しているが、喜多は『fifa.com』のインタビューでこう話していた。

「（久保から）一度、夕食に誘ってもらったことがあります。困った時に助かる場所も教えてもらいました。言うまでもなく、サッカーについても多く学んでいますよ！

できるだけ早く彼と一緒にプレーしたいので、ピッチで実力を証明して、そのチャンスを掴むことに対するモチベーションはものすごく高いです」

久保からはピッチ内外のアドバイスを貰っているようだ。

その久保はまだ15歳だった2017年にU-20ワールドカップに出場している。喜多は、久保から世界中の人が見る大会という助言も貰ったとのこと。

今大会のU-20日本代表は、グループステージでチリ、ニュージーランド、エジプトと対戦する。

