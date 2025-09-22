お笑いタレント有吉弘行（51）が21日放送のJFN系ラジオ番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜午後8時）に生出演。最近起きた「ショックな」出来事を明かした。

有吉は番組序盤「なんかね、そうね、特別扱いして欲しいとか、そういうことは俺、全くなくて」と切り出しながら、飲食店などでサインを頼まれるケースに言及。「そういう時、だいたい言うのよ、俺なんかのサインなんて、いらないでしょって。もっといい人来た時のために色紙、取っておいたら、って言うのよ」と謙遜しながらも、サインに応じるとした。ただ「店に飾ってあったりとか、何ならすごい位置に貼ってあって『有吉来店』とか『有吉が来た』とかさ、あるじゃない。そういう店ってさ、ちょっと行くの恥ずかしい、次。2回目。仕事とかで特に行った店だと、『本当に来たよ』と言われちゃうじゃない」との心境も明かした。

その流れで「でもそういう店じゃなくて、プライベートでも行っていて、サインも頼まれて、写真も貼ってあるんだけど、プライベートで行っているぐらい好きな店。今回、久々に大好きな、すごい思い入れのある店に行ったの」と紹介。「一番お世話になっている人がいらっしゃらなかったのね。だけど、知っている2番手の方がいらっしゃって、その人もよく知っているのよ」と説明した。

その日は久々の訪問で、ネットで開店時間を調べ、子どもと奥さんと3人で訪問したという。「したら、やってないんだよね。まだ閉まってるの、覗くと1人、仕込みとかやってらっしゃったんで、ちょっと遅れてるのかなと思って、聞いてみようかな、時間と思って。帽子もあげて、しっかり顔を出して。『こんにちは！何時からでしたっけ？』って聞いたら『あん？』『えっと、17時から？』『ああん』」と、店員からぶっきらぼうな対応を取られた様子を明かした。

有吉は事前に「奥さんにもさ、けっこう行ってて、写真飾ってあるわ、恥ずかしいな、常連なもんで。めっちゃうまいから。『ああ、そうなんだ』みたいな。すごい世話になって、喜んでくれるんじゃないかな、久々に。子どももいるし、すごい喜んでくれるんじゃないかな〜」と話していたことを明かすと、店員の「ああん？」というリアクションをふたたび再現し、気まずい空気感になったことを説明。周辺を20分ぐらいぶらつき、開店の午後5時に戻ったが、まだ店は閉まっていたという。。

「のぞいてさ、帽子のつばでコンコン、って、たまたま当たったくらいの音出してさ。無視。テーブル拭き始めちゃった」と明かすと「17時5分。ついに店が開店。まずガラガラガラ。何にもナシね。『お待たせしました』とかナシね。で、ダルそうにのれんかけて、入ろう、と思ったら、マット、マット」と、さえぎるような作業が入ったことも示唆し、マンスリーアシスタントの、ぐりーんぴーす落合隆治と宮下草薙の宮下兼史鷹から「最悪っすね」と悲鳴が上がった

さらに、「こんにちは！って入ったら、『いらっしゃいませ』とか『すいません、お待たせしました』とかナシね。で、自分で取るモノがある。トングみたいなのがちょっと倒れたら『おい！それ！倒さないで！』。初めて口をきいてくれたのが『それ倒さないで！何やってんの！』」と、入店後の状況も説明。「奥さんもひいてて。子どもも不穏な空気感じて泣き始めて。外連れて行ったりして」と語った。

ただ「帰るわけにもいかないから、食べたいものパッと注文して食べて。子どもが泣き始めて」と食事をしたことを明かすと、「店主が見てさ。そうしたら、『あれ？失礼しました！有吉さん？』すいません、すいませんなんか」と、店員の態度が豹変したことを告白。スタジオに「最悪！」と声があがり、有吉は「俺、めっちゃ悲しかった」と落胆した。

有吉は「それで帰りたかったんだよね。したら『すいません、有吉さん！いやあ、気づかなくてごめんなさい！』と言うわけですよ」とがっかりしながら「ちょっと残して帰ってやった」と回想。「低姿勢で帰ってきたけど、一言言ってやれば良かった。写真とサイン燃やしてくれって。たぶん二度と行かないと思う。本当に外して欲しい、写真とサイン」と、苦言をまじえて語った。